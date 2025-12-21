北捷連續攻擊》無線電「靜悄悄」 捷運警察質疑通報出狀況

通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件，總共造成4死11傷，圖為57歲余姓男子疑是在阻擋歹徒時，遭張文持刀刺中背部，送醫不治。（資料照，記者方賓照攝）

通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件，總共造成4死11傷。對此，在台北市警局捷運警察隊任職的員警向本報投訴，許多同仁當時在鄰近北捷台北車站附近的捷運站值勤，但無線電完全沒聽到通報有狀況、需要支援，懷疑事發當時通報系統疑似出狀況，不然就是通報流程有問題。

這名員警說，台北市捷警隊外勤單位共有4個分隊，案發地點是第1分隊負責範圍，其他3個分隊負責範圍雖然不包含台北車站，但是其他分隊的負責範圍有鄰近北車的西門站、善導寺站與台大醫院站等。

當天是禮拜五下班時刻，照例捷警隊員會前往人流眾多的捷運站值勤、疏導。事發當時有同仁在西門站執勤，可是幾乎沒有人在警用無線電中，聽到有通報相關狀況、需要支援，不少同仁是事後看到新聞報導，這才發現此事，紛紛議論為何發生這等大事，當下警用無線電居然靜悄悄。

這名同仁還指控，捷警隊4個分隊雖然有各自不同的負責範圍，但同仁平時接受訓練時都知道，如果發生重大事件、接獲通報，要打破建制，立刻趕往事發地點，但當天卻沒從無線電中聽到通報，不太合理。

另名捷警隊幹部指出，2019年發生台鐵殺警案，舉國震驚，捷警隊也一度規定要「雙警執勤」，避免單警執勤遇到危險反應不及。不過，近年來北市捷警隊警力流失，已經多年沒有再補充基層警力，礙於人力短缺，同仁執勤時也變回「單警」，警力短缺問題再次浮上檯面。

