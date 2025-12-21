為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網傳「接力攻擊」高雄車站 大學生轉傳恐嚇文落網5萬交保

    2025/12/21 10:04 記者陳文嬋／高雄報導
    網傳「接力攻擊」下一目標高雄車站。（資料照）

    網傳「接力攻擊」下一目標高雄車站。（資料照）

    台北捷運上週五（19日）連續攻擊釀4死，震驚全國，人心惶惶，竟有人在網路上傳「接力攻擊」下一目標高雄車站謠言，檢調火速拘捕高雄市一名大學生，涉嫌開設假帳號大量轉傳恐嚇文，依恐嚇公眾罪偵辦，諭令5萬元交保候傳。

    台北捷運連續攻擊事件發生後，有人在網路PO文稱與北捷嫌犯張文是「一個組織」，揚言下一個目標是「高雄車站」，「將於12月25在高雄車站發動更大事件」，引發高雄檢警重視，追查網路IP位址為境外越南帳號，持續查緝網路留言恐嚇的嫌疑人。

    橋頭地檢署檢察長張春暉認，此恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站偵辦，發現高雄陳姓大學生開設1個假帳號，網路大量轉傳原PO文者恐嚇文。

    檢調昨發動搜索，將陳姓大學生拘提到案，他到案否認恐嚇行為，也不認識北捷嫌犯張文，辯稱為了提醒大家注意，才會大量轉傳原PO文者文章，沒想到會因此觸法。

    檢方認定陳男涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官蔡婷潔訊問後 ，認為陳男犯罪嫌疑重大，諭令5萬元交保候傳。

