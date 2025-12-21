為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷喝醉酒男子在車廂鬧事 捷警手持盾牌立刻趕到現場

    2025/12/21 10:20 記者王冠仁／台北報導
    警方到場了解狀況。（記者王冠仁翻攝）

    通緝犯張文日前在台北捷運犯下震驚全國的隨機殺人案，引起人心惶惶，警方事後加強公共場所與大眾運輸據點的執勤警力，同時為了防範模仿犯，北市警捷運警察隊同仁現在執勤時，也都會攜帶盾牌等裝備。昨晚北捷有一名男子喝醉後，在車廂內來回走動、大聲喧嘩，捷警隊員獲報後立刻趕到現場，最後經評估後確認他沒有傷人意圖，站長最後讓他繼續搭捷運離去。

    台北市捷運警察隊昨天晚上8時28分接獲報案，民眾聲稱捷運古亭站有一名男子在車廂內大吼大叫、來回走動，嚇壞不少乘客。

    大批捷警隊員立刻手持盾牌趕到現場了解狀況，原來一名男子喝醉酒後搭捷運要返家，期間疑似是不勝酒力、出現脫序狀況，儘管他弟弟在旁勸阻但仍無效，其他旅客於是按下對講機通報。

    員警在場向酒醉男子勸說，他弟弟也一再致歉，最後經北捷站長評估能繼續載送，酒醉男子與其弟弟最後搭乘至捷運大橋頭站出站。

    捷運警察隊呼籲，若民眾於捷運系統發現可疑人、事、物，可立即通知捷運站務人員或保全，或撥打110報案電話，捷運警察將立即到場處理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

