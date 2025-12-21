為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷連續攻擊》和驚叫逃命群眾反方向狂奔 警曝第一時間衝現場心境

    2025/12/21 10:01 記者姚岳宏／台北報導
    北市中山分局員警曝第一時間衝現場心境。（記者姚岳宏攝）

    北市中山分局員警曝第一時間衝現場心境。（記者姚岳宏攝）

    台北捷運及誠品南西店19日發生隨機砍人案，有部分輿論及民眾開始將矛頭指向警方，認為警方處理太慢，才造成如此重大傷亡；一名當時獲報趕抵現場的台北市中山分局員警，在Threads寫下心路歷程，表示當時無線電喊完，他們已在穿防彈背心，三分鐘趕到現場，那種「不清楚狀況，硬著頭皮上」的心理壓力，外人無法體會；有不少民眾都發文支持警察，但也說有人說整個警政體系應變制度還要精進。

    該名中山分局員警表示，無線電喊完（案發當時）有人丟煙霧彈，他們已經在穿防彈背心了，接下來就是聽到無線電喊有人血流不止需要支援，在下班時間他們穿過眾多人車，花不到三分鐘就抵達現場。

    該員警強調，「警察是跟民眾反方向跑」，那種不知道什麼狀況，但地上都是血，還是要硬著頭皮上的感覺，只有他們才懂，他又說，後來聽到無線電說，嫌犯躲在四樓，還有民眾躲在廁所，他們只有槍上膛，也一間一間搜索，「怕打到民眾，但也更怕自己被砍。」

    員警無奈說，那種心裡壓力，只有在場的同事才知道，「說實在我們也是有家庭的人，這種危險的事情誰不害怕？」但誰叫領這份薪水帶這把槍。

    大部分網友都在文後肯定基層員警勇敢辛勞，有人說「警察不是通靈，抓人不是拉一條時間軸就能完成的事」，也有民眾自稱是大I人，事後不敢直接講，特別走到警察身邊，把寫下「感謝警察」的手機拿給對方看。

    文章發布後很多人回應打氣，該員警也發文謝謝大家鼓勵，說是很大的補血，也祝大家永遠不會打110使用到警察。

