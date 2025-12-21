為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    火炎山驚傳墜崖！43歲女獨攀卡峭壁 漏夜搜救接觸已死亡

    2025/12/21 09:53 記者彭健禮／苗栗報導
    女子墜谷，警、消及民間救難人員搜救。（圖由民眾提供）

    女子墜谷，警、消及民間救難人員搜救。（圖由民眾提供）

    苗栗知名登山地點火炎山驚傳墜崖事件，經警、消及民間救難協會搜救，昨（20）日晚間9點接觸到卡在斷崖陡坡的新北市43歲曾姓女子，但曾女已明顯死亡，經利用繩結於今天凌晨0點許，將曾女拉上，交由警方處理。警方初步了解，曾女獨自前往火炎山、有癌症病痛，將報請檢察官於明天相驗釐清。

    苗栗警方於昨天上午11點接獲新北市警察局轉報曾女協尋案件，因曾女手機定位於苗栗火炎山地區，警方會同消防及民間救難協會人員展開搜山，期間，也有外籍登山客拾獲曾女的身分證。

    因火炎山域廣大，消防也出動空拍機搜索，昨天下午在陡峭的二段式山谷中發現曾女身影，確定其墜崖受困。消防隊員嘗試從山谷下方挺進，但因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近；遂改從上方下切，於昨晚9點許接觸到曾女，但曾女已明顯死亡，經利用繩結於今天凌晨0點許，將曾女拉上，交由警方處理。

    消防出動空拍機搜索，發現曾女身影，但因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近。（圖由消防提供）

    消防出動空拍機搜索，發現曾女身影，但因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近。（圖由消防提供）

    警、消及民間救難人員搜救。（圖由民眾提供）

    警、消及民間救難人員搜救。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播