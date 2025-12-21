為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷血案》行凶不見警察攔阻？網友議論 警方澄清

    2025/12/21 09:31 記者王冠仁／台北報導
    北捷連續攻擊案嫌犯張文，為桃園地檢署妨害兵役通緝犯。（本報合成照）

    通緝犯張文上週五（19日）傍晚涉嫌在台北捷運台北站、中山站、誠品生活南西店連續冷血犯下隨機殺人案，釀成4死，震驚社會。案發後，網友議論紛紛，直呼北捷台北車站M8出口旁就是中正一分局，為何不見警察出來制止，還讓他再跑去誠品南西店犯案，何況一旁也是中山分局。對此，有不少基層員警不滿，直呼這些網友根本是用「上帝視角」在看全案，但事發當下沒人知道張文往哪跑，不能一出事就要警察背鍋。

    張文犯案後，有不少網友在網路上痛罵警方，甚至還用Google地圖標示出張文公園路租屋處、北捷台北車站M8、誠品南西店以及附近的中正一分局、中山分局相對位置，直呼台北市警局螺絲鬆了嗎？為何在人來人往的市中心犯案，警察第一時間沒抓到人，還讓他跑去誠品南西店再次犯案？

    有不少基層同仁對此不滿，同仁直呼，事發當下報案電話「如雪片般飛來」，受理員警光是要釐清是否為同一事件，就要花費不少時間。接著同仁調閱監視器畫面，但是張文丟煙霧彈，北捷台北車站內煙霧瀰漫，現場混亂，再加上張文多次換裝，混入逃離現場的人群，同仁在電腦螢幕前根本認不出來誰是犯嫌。

    此外，張文為了犯案籌畫已久，事發前根本沒人知道他在公園路租屋、投宿誠品南西店附近的旅館。而且張文在當天下午就在中山區犯下多起縱火案，警方當時調閱監視器畫面，根據他騎乘的機車車牌，查出他戶籍地在桃園，正要前往桃園逮人，一直到事後才知道這是他的「調虎離山計」。

    另名警官指出，台北市雖然監視器鏡頭建置密度高，但不可能涵蓋每一個角落，而且台北車站三鐵共構，四通八達，張文犯案後不可能乖乖站在原地給警察抓，身上更不像交通工具有掛著車牌，可以用「車牌辨識」的監視器辨認出行蹤，如果要非難警方抓人速度慢，根本是在打擊警方士氣。

