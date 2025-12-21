為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中通緝犯拒檢衝撞攔檢點撞壞安全錐 下場慘了

    2025/12/21 09:39 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓男子因毒品通緝心虛，今年1月遇到警方攔檢站拒檢衝撞，台中地院依妨害公務判處9月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中陳姓男子因毒品通緝心虛，今年1月遇到警方攔檢站拒檢衝撞，台中地院依妨害公務判處9月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中陳姓男子今年1月凌晨開車行經梧棲區，遇上警方的攔檢點，因毒品案通緝擔心遭警方查出，竟拒絕攔查並衝撞攔檢點，撞壞攔檢站的安全錐後逃逸，警方事後逮捕陳男移送法辦，陳男坦承犯行，台中地院法官痛斥陳男的行為危及員警安全、藐視公權力，且是5年內再犯累犯，依駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務時施強暴判決9月徒刑。

    台中地檢署起訴指稱，陳姓男子今年1月11日凌晨3點多，駕駛向人借來的自小客車，行經台中梧棲中南一路的南泊渠管制站時，警方指揮停車接受盤查，陳男卻因毒品案遭通緝，心虛拒絕接受警方攔檢盤查，衝撞攔檢點，撞壞一個安全錐後逃逸，警方事後循線將他查獲。

    陳男在檢察官調查時坦承犯行，加上有員警的職務報告、現場監視器畫面截圖、安全錐受損後照片等證物，依駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務時施強暴等罪刑將他起訴。

    台中地院法官審理後審酌，陳男明知員警正依法執行公務，卻駕駛動力交通工具對員警施以強暴手段，妨害公務順利執行，對值勤員警的人身安全造成危險，且撞壞安全錐耗費公帑，藐視國家公權力的正當執行，考量坦承犯行，且因吸毒、販賣毒品、詐欺及藏匿人犯等案件，經法院判處有期徒刑確定，入監服刑並在2021年9月14日假釋出監，5年內再犯屬累犯加重其刑，依妨害公務，判決9月徒刑，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

