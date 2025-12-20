為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    怎麼撞的？休旅車撞成一團 竟是四輪朝天駕駛「1動作」釀禍

    2025/12/20 21:28 記者顏宏駿／彰化報導
    三部休旅車撞成一團，吳男駕駛的車子四輪朝天。（民眾提供）

    彰化縣溪湖鎮今（20日）下午發生驚悚車禍！駕駛休旅車的吳男，行經員鹿路東溪國小前，不明原因偏移到路邊，撞到停放路邊的2部轎車，自己則撞到四輪朝天。巨大撞擊聲嚇壞附近民眾，所幸吳男自行脫困，僅受輕傷，警方已排除酒駕，肇事原因調查中。

    這起事件，造成3部休旅嚴重毀損，有人把照片傳到臉書社群，引發諸多網友熱議，一度傳出多人受傷，但後來證實，僅吳姓休旅車駕駛受傷送醫，其它2部都是停在路邊遭波及，車禍發生時，裡面沒人。

    這起車禍事故發生於下午3時59分，一位目擊民眾說，他騎腳踏車經過，突然聽到後方傳來「砰」的巨響，甚至感到地面震動，嚇得以為是「飛彈打來了」，回頭一看，才發現不到100公尺處發生嚴重車禍，有車輛翻覆，場面驚人，讓他慶幸自己早幾秒通過，未遭波及。

    警方初步調查，肇事駕駛是一名年約50歲的吳姓男子，當時他沿員鹿路由東往西行駛。行經事故地點時，車輛突然不明原因向右偏移，先擦撞停放路邊的轎車左側，又被推擠撞上電線桿；接著再撞上前方停放的車輛，最後四輪朝天翻覆。

    駕駛休旅車的吳男，行經員鹿路東溪國小前，不明原因偏移到路邊，撞到停放路邊的2部轎車。（民眾提供）

