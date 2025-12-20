台中的小橘書咧？北捷攻擊事件後詢問度高 民政局：12/24起發放

北捷發生連續攻擊事件，許多人推薦可以參考小橘書《台灣全民安全指引》因應。（資料照，記者林正堃攝）

國防部印製《台灣全民安全指引》，提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力。北捷連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，但許多台中市民疑惑迄今沒領到，民政局說，台中被列為第四梯次，12月24日起發放，各區公所目前均尚未收到指引手冊，發放日須視手冊寄達時間而定，預計最快24日起發放，發放115萬戶，一戶一冊。

北捷爆發連續攻擊事件，不少人推薦可參閱《台灣全民安全指引》因應，知名ICU（加護病房）醫生陳志金就說，當發生重大災難、事故危機發生的時候，有些什麼是我們可以做、可以事先準備的？前陣子收到的「小橘書」《台灣全民安全指引》手冊可以拿出來翻翻看。他推薦可看第12頁：毒化物災害、第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患；第23頁：當我感到焦慮時；第24頁：如何和孩子討論危機等章節。

台中醫師杜承哲也推薦自救互救及避險篇章等，讓國防部全民防衛動員署印製《台灣全民安全指引》詢問度又加溫。

但不少市民疑惑，「小橘書」發放已久，但迄今沒收到、沒看到，到底發了沒？還是自己被跳過？民眾多不清楚。

民政局說，台中市發放作業完全配合內政部，國防部將台中列第4梯次發放對象，內政部原通知12月19日前手冊會寄達台中，但又調整作業時間到24日起發放，目前《台灣全民安全指引》還未送達台中，台中市配合中央作業，各區公所均已召開工作會報說明民政系統發放作業，等手冊寄達，會請里、鄰長、里幹事等協助發放，台中預訂各區公所最快自12月24日起陸續發放，總計發放全市115萬餘戶，一戶一冊。

