為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中的小橘書咧？北捷攻擊事件後詢問度高 民政局：12/24起發放

    2025/12/20 19:35 記者蘇孟娟／台中報導
    北捷發生連續攻擊事件，許多人推薦可以參考小橘書《台灣全民安全指引》因應。（資料照，記者林正堃攝）

    北捷發生連續攻擊事件，許多人推薦可以參考小橘書《台灣全民安全指引》因應。（資料照，記者林正堃攝）

    國防部印製《台灣全民安全指引》，提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力。北捷連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，但許多台中市民疑惑迄今沒領到，民政局說，台中被列為第四梯次，12月24日起發放，各區公所目前均尚未收到指引手冊，發放日須視手冊寄達時間而定，預計最快24日起發放，發放115萬戶，一戶一冊。

    北捷爆發連續攻擊事件，不少人推薦可參閱《台灣全民安全指引》因應，知名ICU（加護病房）醫生陳志金就說，當發生重大災難、事故危機發生的時候，有些什麼是我們可以做、可以事先準備的？前陣子收到的「小橘書」《台灣全民安全指引》手冊可以拿出來翻翻看。他推薦可看第12頁：毒化物災害、第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患；第23頁：當我感到焦慮時；第24頁：如何和孩子討論危機等章節。

    台中醫師杜承哲也推薦自救互救及避險篇章等，讓國防部全民防衛動員署印製《台灣全民安全指引》詢問度又加溫。

    但不少市民疑惑，「小橘書」發放已久，但迄今沒收到、沒看到，到底發了沒？還是自己被跳過？民眾多不清楚。

    民政局說，台中市發放作業完全配合內政部，國防部將台中列第4梯次發放對象，內政部原通知12月19日前手冊會寄達台中，但又調整作業時間到24日起發放，目前《台灣全民安全指引》還未送達台中，台中市配合中央作業，各區公所均已召開工作會報說明民政系統發放作業，等手冊寄達，會請里、鄰長、里幹事等協助發放，台中預訂各區公所最快自12月24日起陸續發放，總計發放全市115萬餘戶，一戶一冊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播