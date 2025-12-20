為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    史無前例！今晚彰化歲末演唱會警方首度派遣快打部隊戒備

    2025/12/20 19:02 記者張聰秋／彰化報導
    今晚彰化歲末演唱會民眾明顯感受到警察變多，大門口有警察站崗維護秩序。（警方提供）

    今晚彰化歲末演唱會民眾明顯感受到警察變多，大門口有警察站崗維護秩序。（警方提供）

    2025彰化歲末演唱會今晚在八卦山上縣立體育場登場，受到北捷連續攻擊恐怖事件影響，維安繃緊神經。為確保上萬歌迷安全，彰化警方今晚祭出強硬作為，首度派遣快打部隊進駐演唱會核心區，並由分局長林英煌坐鎮前進指揮所，全面拉高戒備層級。警察密集穿梭會場，民眾感受到今晚維安氣氛跟往年很不一樣，「好多警察喔！」

    彰化警分局長林英煌表示，今晚勤務特別強化四大作為，首先，現場增派9名快打部隊成員，編制為兩組預備隊，在舞台左右兩側及會場周邊執行步巡。這批警力與原本部署的100名員警及便衣刑警一起巡邏，提高見警率，也讓民眾一眼就能看到警察，產生安定感。

    其次，警方現場建立聯防機制，與主辦單位保全、消防及醫護人員保持通訊同步，確保狀況發生時能秒速通報。現場更已備妥應變流程，若有異常，將立即啟動「管制、封鎖、逮捕、搶救」及「攔截圍捕」等強硬處置，務求第一時間制伏不法人士。

    除了體育場主會場，警方今晚同步加強彰化及花壇火車站等重要交通樞紐的巡守，嚴密防範治安死角。警方強調，維安沒有假期，將以最高標準守護縣民，讓大家在平安的環境下感受歲末音樂熱力。

    便衣刑警與警察巡守彰化歲末演唱會現場，提高見警率，讓歌迷安心追星聽歌。（警方提供）

    便衣刑警與警察巡守彰化歲末演唱會現場，提高見警率，讓歌迷安心追星聽歌。（警方提供）

