步行視察雙連、中山捷運段 卓榮泰要求平均部署見警率

台北捷運站昨晚發生連續攻擊事件，行政院長卓榮泰今天趕赴醫院慰問傷者及家屬，也從北捷雙連站步行至中山站視察。（擷取自卓榮泰臉書）

台北捷運昨晚發生連續攻擊事件，行政院長卓榮泰今（20）日赴醫院慰問傷者及家屬，也從北捷雙連站步行至中山站視察，卓揆發現，中山站雖配置較多警力，但雙連站卻未見應有警力配置，他已請警政署及北市警局再嚴密策劃，思考警力平均部署，除提升見警率外，也要兼顧「平均率」，才能全面有效防範。

卓榮泰今天上午赴醫院慰問事件傷者及家屬，在探視完馬偕醫院傷者與慰問家屬後，臨時決定視察北捷站體內的戒備情形，從北捷雙連站步行至中山站。

卓榮泰在臉書表示，昨晚起便已要求國內鐵公路、捷運、航空站、車站等重要地點加強戒備，加強警察人數與配備，務必嚇阻不良份子、讓民眾人心能安定；因此，稍早他臨時前往視察北捷站體內的戒備情形及見警率，發現有部署不均情況，已即刻要求內政部警政署加派人力巡查，強化見警率。

卓榮泰再次呼籲，社會各界不要在媒體、社群上發布不實訊息、進而引發大眾不安，這種造成社會動亂的行徑必須遏止，也請民眾不要協助傳播不實消息，警政署已經在偵辦此案，徹底調查歹徒背景及動機，是否有共犯、是否受人指使等，將事件全貌竭力還原給社會大眾。

