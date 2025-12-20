為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東聖誕節人潮聚集 警局增派警力維安

    2025/12/20 18:27 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東警分局在屏東公園「屏東聖誕節」活動會場增派警力維安。（屏東警分局提供）

    屏東警分局在屏東公園「屏東聖誕節」活動會場增派警力維安。（屏東警分局提供）

    昨（19）日台北市發生暴力連續攻擊事件，引發社會高度關注，屏東警分局今（20）日針對目前正在屏東公園登場、人潮聚集的「屏東聖誕節」活動，增加維安警力，另對車站等處街友加強訪查建檔，並強化各項安全維護作為。

    除規劃交管警力外，並增加維安警力共計66人次，加強活動會場巡守及秩序維護，確保活動順利進行及民眾人身安全；另對轄內公園、車站等處街友加強訪查建檔，並強化各項安全維護作為，如迷失老人協尋、幼童受傷救護等，全力守護民眾生命與財產安全。

    屏東警分局分局長林明波表示，鑑於年底節慶活動、宗教集會及返鄉旅遊人潮增加，警方已針對人潮密集場所、重要交通節點及公共空間進行風險評估，增派警力加強巡守與機動部署，防止潛在加害人模仿效應，並在火車站、客運轉運站、學校及周邊道路提升見警率，即時因應突發狀況。

    針對屏東聖誕節活動，警方除規劃交管警力外，也增加維安警力共66人次，加強活動會場巡守及秩序維護，確保活動順利進行及民眾人身安全。此外，警方持續加強轄區夜間巡邏、不定時臨檢，並結合監視系統掌握轄內動態，落實通報與橫向聯繫機制，提升整體應變效率。

    屏東分局強調，維護社會治安是警方責任，警方將強化各項安全維護措施，呼籲民眾提高警覺，發現可疑人事物立即通報警方，共同維護公共安全。

    警方在屏東火車站增派警力，提升見警率。（屏東警分局提供）

    警方在屏東火車站增派警力，提升見警率。（屏東警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播