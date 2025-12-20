屏東聖誕節人潮聚集 警局增派警力維安

屏東警分局在屏東公園「屏東聖誕節」活動會場增派警力維安。（屏東警分局提供）

昨（19）日台北市發生暴力連續攻擊事件，引發社會高度關注，屏東警分局今（20）日針對目前正在屏東公園登場、人潮聚集的「屏東聖誕節」活動，增加維安警力，另對車站等處街友加強訪查建檔，並強化各項安全維護作為。

除規劃交管警力外，並增加維安警力共計66人次，加強活動會場巡守及秩序維護，確保活動順利進行及民眾人身安全；另對轄內公園、車站等處街友加強訪查建檔，並強化各項安全維護作為，如迷失老人協尋、幼童受傷救護等，全力守護民眾生命與財產安全。

屏東警分局分局長林明波表示，鑑於年底節慶活動、宗教集會及返鄉旅遊人潮增加，警方已針對人潮密集場所、重要交通節點及公共空間進行風險評估，增派警力加強巡守與機動部署，防止潛在加害人模仿效應，並在火車站、客運轉運站、學校及周邊道路提升見警率，即時因應突發狀況。

針對屏東聖誕節活動，警方除規劃交管警力外，也增加維安警力共66人次，加強活動會場巡守及秩序維護，確保活動順利進行及民眾人身安全。此外，警方持續加強轄區夜間巡邏、不定時臨檢，並結合監視系統掌握轄內動態，落實通報與橫向聯繫機制，提升整體應變效率。

屏東分局強調，維護社會治安是警方責任，警方將強化各項安全維護措施，呼籲民眾提高警覺，發現可疑人事物立即通報警方，共同維護公共安全。

警方在屏東火車站增派警力，提升見警率。（屏東警分局提供）

