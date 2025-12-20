為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民眾獻花為死者哀悼！知名手搖飲老闆一袋飲料混入 被罵爆急關社群

    2025/12/20 17:59 即時新聞／綜合報導
    民眾獻花處赫見UG手搖飲。（記者塗建榮攝）

    民眾獻花處赫見UG手搖飲。（記者塗建榮攝）

    北捷昨日爆發連續攻擊案件，今日有民眾前往事發地點默哀，沒想到，竟有人拿著一袋知名品牌UG手搖飲的飲料到場連同花束獻上，影片曝光後，引發網路撻伐，更有網友指出，該名獻花人士就是UG老闆。據查，老闆鄭凱隆稍早在社群媒體上發布獻花及飲料的照片，目前社群已經轉為「私密」。

    張文昨日在北捷連續攻擊民眾，在台北車站、中山商圈南西誠品先後造成傷亡。今日事發兩處地點都有民眾前往獻花。有網友今日下午在Threads分享影片，只見一名男子手提一袋印有UG標誌的精美包裝飲料，以及印有「UG」兩字母的花束到場哀悼，而男子疑似就是鄭凱隆本人，而鄭凱隆今日也在Threads上發布相關照片，還寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。

    消息一出，引發大量網友撻伐，網友紛紛留言：「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」、「這時候打廣告好可怕」、「UG藉機行銷超噁」、「行銷災難」、「公關災難」、「拒喝」、「中國式行銷」。

    目前鄭凱隆的IG、Threads已經全數轉為私人，先前貼文已經無法看到。

    在 Threads 查看

    鄭凱隆今日也在Threads上發布相關照片，還寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。（取自Threads）

    鄭凱隆今日也在Threads上發布相關照片，還寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。（取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播