民眾獻花為死者哀悼！知名手搖飲老闆一袋飲料混入 被罵爆急關社群

民眾獻花處赫見UG手搖飲。（記者塗建榮攝）

北捷昨日爆發連續攻擊案件，今日有民眾前往事發地點默哀，沒想到，竟有人拿著一袋知名品牌UG手搖飲的飲料到場連同花束獻上，影片曝光後，引發網路撻伐，更有網友指出，該名獻花人士就是UG老闆。據查，老闆鄭凱隆稍早在社群媒體上發布獻花及飲料的照片，目前社群已經轉為「私密」。

張文昨日在北捷連續攻擊民眾，在台北車站、中山商圈南西誠品先後造成傷亡。今日事發兩處地點都有民眾前往獻花。有網友今日下午在Threads分享影片，只見一名男子手提一袋印有UG標誌的精美包裝飲料，以及印有「UG」兩字母的花束到場哀悼，而男子疑似就是鄭凱隆本人，而鄭凱隆今日也在Threads上發布相關照片，還寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。

消息一出，引發大量網友撻伐，網友紛紛留言：「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」、「這時候打廣告好可怕」、「UG藉機行銷超噁」、「行銷災難」、「公關災難」、「拒喝」、「中國式行銷」。

目前鄭凱隆的IG、Threads已經全數轉為私人，先前貼文已經無法看到。

鄭凱隆今日也在Threads上發布相關照片，還寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的文字。（取自Threads）

