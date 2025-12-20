關西鎮代檢舉濫倒廢土遭恐嚇 2男涉代辦市話、代繳話費都被判刑

新竹縣關西鎮民代表羅智仁檢舉濫倒廢土，與鎮長陳光彩均遭人電話恐嚇！新竹地院對代辦市話、繳費的陳男、劉男，依幫助恐嚇犯罪判刑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣關西鎮山區屢傳濫倒廢土，沒想到主動檢舉的鎮民代表羅智仁及鎮長陳光彩，疑因「擋人財路」竟遭電話恐嚇！警方循線逮捕陳姓、劉姓男子各收受1萬5000及2000元的代價，分別代辦市話及繳納話費，經檢察官提起公訴，新竹地方法官依幫助恐嚇犯罪各判處3月、2月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，新竹縣關西鎮民代表羅智仁屢向關西鎮公所檢舉濫倒廢土案件或其他原因而得罪他人，「朱冠宏」、「金順志」（譯名）等真實姓名、年籍不詳之人，在今年4月11日以1萬元代價委託陳姓男子前往嘉義市中華電信服務處申辦兩支市話門號，將機上盒帶回住處安裝，以該市話機作為電話網路節點，供「朱冠宏」使用。

「朱冠宏」隨後於6月18日14時36分，透過市話撥打電話給羅智仁行動電話，嚇稱「你的家人出門要小心一點，你自己出門也要小心一點」等語；接著39分馬上再撥打市話給陳光彩，嚇稱「你就不怕出門被車撞」等語，致羅、陳兩心生畏懼，足生危害其生命、身體的安全。

「朱冠宏」恐嚇羅智仁、陳光彩後，立即聯絡陳男取回機上盒，並再給陳男5000元，陳男共獲取1萬5千元報酬。劉男則是於今年4月間受「金順志」委託，於4月19日、5月29日先後到超商、中華電信服務中心代為繳交市話電話費，使該電話處於可使用狀態。

法官認為，陳男、劉男上開幫助行為，使他人得透過門號市話撥出恐嚇被害人，並使被害人、警方無法追尋實際撥打的電話門號，進而追查犯罪行為人，陳男每月可獲取5000元報酬，劉男每次繳費可獲1000元報酬。陳、劉犯行使犯罪追查趨於困難，實有不該，惟2人均坦承犯行，但都未與2名被害人達成和解，審酌犯罪動機等一切情狀，判處上述刑責。

