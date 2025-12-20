為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    防範無差別殺人再擴大 跨黨議員籲發細胞簡訊 北市府回應了

    2025/12/20 17:05 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安今上午召開跨局處維安應變小組。（記者方賓照攝）

    台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人案釀4死11傷，台北市跨黨派議員均呼籲應該透過發送細胞簡訊方式，讓民眾即時獲得正確資訊。台北市消防局表示，細胞簡訊運用最初源自於災害防救層面，台北市長蔣萬安今已指示相關單位研議細胞簡訊是否適用這類案件，並建立更周延通報機制。

    民進黨議員洪健益、國民黨議員楊植斗齊聲呼籲，北市府應建立發送細胞簡訊示警機制。民眾黨議員陳宥丞也表示，社會安全網彌補不只需要警力宣示，或維安加強，更重要應該著重意外發生當下，民眾知道訊息的權利以及自我應變逃生的能力，贊同透過細胞簡訊方式，讓民眾即時獲取正確資訊。

    陳宥丞也提到，嫌犯昨天已經先犯下多起縱火，才進行無差別殺人，代表這些行為被認為是單一個案，而沒有透過系統性來搜查警示，這部份判斷還有精進空間。

    消防局表示，細胞簡訊運用最初源自災害防救層面，蔣萬安在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。

