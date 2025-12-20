點名台中新光三越 嗆「張文兄弟」殺50人！警追查：IP在柬埔寨

警力進駐台中新光三越周邊巡邏、警戒。（民眾提供）

IG平台的恐嚇留言內容。（民眾提供）

北部昨驚傳無差別攻擊事件，網路恐嚇言論隨即發酵，今（20）日上午，社群平台出現一則令人不安的留言，有不明帳號自稱與犯案者熟識，揚言將「更加努力殺死更多人」，並點名「下一個目標是台中新光三越」，警方追查確認，該留言所使用的網路協定位址（IP）來自境外，初步判定為境外帳號散布恐嚇訊息。

台中市第六分局表示，上午10時19分接獲民眾報案，指出在IG平台看到具體指名地點與人數的恐嚇留言，內容則是「大家好，張文是我兄弟，感謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。

警方隨即啟動調查程序，第一時間調閱相關網路資料，確認IP來源為柬埔寨，並非國內連線，但儘管帳號來源在境外，警方不敢掉以輕心，立即通報相關單位，同時聯繫百貨公司，啟動安全應變機制，警方隨後加派警力進駐台中新光三越周邊及館內外巡邏、警戒，強化出入口安全管理。

下午時段，已有不少民眾注意到百貨外出現多名員警來回巡守，有人一開始滿頭霧水，低聲詢問「怎麼突然這麼多警察」，也有人誤以為是例行演練，直到得知與網路恐嚇留言有關後，不少民眾直呼「嚇一跳」，也有人表示看到警方在場反而感到安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法