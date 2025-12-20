北捷連續攻擊》警認為張文是模仿犯 動機是想和鄭捷比肩

張文昨先到台北車站丟煙霧彈。（網友提供）

通緝犯張文犯下令人震驚的連續隨機殺人案，警方根據目前蒐證資料，認為他與2014年犯下北捷隨機殺人案的鄭捷非常相似，同樣都是個性冷僻的「孤狼」，也精於計劃作案。專案人員直言：「他就是位模仿犯」、「是鄭捷的崇拜者」。警方研判他的作案動機，就是想引起社會矚目。

據了解，北市警方是根據查獲的張文焚毀的筆記型電腦，決定改為針對對方儲存在雲端上的內容進行調查。結果意外發現對方曾大量瀏覽有關 「北捷鄭捷的隨機殺人案件」的相關資訊，進而得知張文可能是模仿作案。

警方表示，北捷運隨機殺人事件發生於2014年5月21日下午，鄭捷在北捷運板南線的龍山寺站和江子翠站之間的列車車廂內行兇，造成4人死亡，24人受傷。案件經審理後判處死刑，2016年5月10日執行。這是台灣捷運史上首起無差別殺人事件。

鄭捷曾在無名 寫立誓殺人始末

警方表示，鄭捷曾經在無名小站以自傳方式寫下立誓殺人的始末，還有多篇文章模擬他在台北街頭、捷運月台上大規模屠殺。至於他選擇在龍山寺站和江子翠站之間作案，竟是因兩站之間行車時間長達3分46秒，適合他在封閉的車廂內恣意屠戮。

檢警專案對比鄭捷與張文，發現鄭捷曾被國防大學退學，與家人相處不睦沉默寡言，個性孤僻，是電玩愛好者，除了幾位昔日國中同學外，幾乎不與外人交往，至於平日生活經濟來源，則是靠父母提供。

犯下北捷殺人案的鄭捷(中)，在2016年5月10日伏法。（資料照）

張文酒駕服役勒退 任保全辭退心生不滿

而在針對張文作地氈式深入調查中，也發現張文兩年前就自桃園楊梅的家中搬出，幾乎未留下任何衣物，更是與父親不曾聯絡。至於他的人際關係，除了高中時期曾有註冊過臉書帳號，也僅有寥寥數名同學，未曾留下隻字片語。

尤其，張文因酒駕問題被服役單位勒退後，為謀生計擔任保全，沒多久因適應不良辭退，隨後又惹上妨礙兵役遭到桃園地檢署通緝，諸多問題紛至沓來，疑是因此讓他對社會心生不滿，將自己變成「隱形人」，完全與家人、朋友斷絕聯繫。

警方再根據張文雲端上存紀的內容對比，張文是在10月上旬便開始計劃，利用自行學習汽油彈準備用來縱火。他本身又是生存遊戲的玩家，所以有途徑購買煙霧彈，作為輔助使用，造成恐慌，便於他作案和逃竄。長柄刀械則是用來隨機攻擊殺人。

張文犯案前焚毀筆電

警方分析調查，張文作案前先焚毀筆電，以免被警方循線查上門時破解。至於選擇在北捷板南線作案，就是「致敬」鄭捷。但他仍有想僥倖逃脫的念頭，所以他才選擇在北車外、中山捷運站外作案，方便趁亂逃逸。

在警方目前解析他的「作案計劃書」內容，90%以上，都符合他19日行動的軌跡和作案時序。只是他沒想到後來被警方追捕至南京誠品大樓頂端，無法逃逸只得選擇輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

