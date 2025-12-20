為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    犯罪心理學示警：重大案件後13天內為模仿犯罪高風險期 應提高警覺

    2025/12/20 16:14 記者劉慶侯／台北報導
    根據研究犯罪心理學的警方指出，社會一旦發生高關度注的重大案件後13天內，就是「模仿犯（copy cat）」出現的高風險期，民眾和治安單位都應加強警覺即時遏阻。（資料照）

    根據研究犯罪心理學的警方指出，社會一旦發生高關度注的重大案件後13天內，就是「模仿犯（copy cat）」出現的高風險期，民眾和治安單位都應加強警覺即時遏阻。（資料照）

    根據研究犯罪心理學的警方指出，社會一旦發生高關度注的重大案件後13天內，就是「模仿犯（copy cat）」出現的高風險期，民眾和治安單位都應加強警覺即時遏阻。

    犯罪心理學研究表示，重大社會治安事件發生後約兩週內，通常為13天左右，是模仿犯罪發生的高風險窗口期。潛在犯罪者可能在此期間受到「示範效應」影響，將事件作為行為腳本，從而催生「漣漪現象」。

    犯罪心理學指出，模仿犯罪的發生並非偶然，通常需3個條件共同作用。首先，潛在犯罪者本身已處於心理危機或具有暴力傾向，原先的事件提供了「靈感」與「方法」。

    其次，部分渲染細節、過度聚焦犯罪者個人的媒體報導，可能對少數心理脆弱者產生催化作用，甚至將犯罪扭曲為一種「獲得關注」的途徑。再者，被模仿的作案手法需被認為具備可得性與可行性。

    以19日台北發生隨機攻擊案後，隔日新北市捷運站外隨即出現男子高喊「我有槍」引發恐慌的事件，警方分析其時間與地點的高度重疊性，顯示出明顯的模仿效應風險。顯示此類暴力模式可能已在社會心理中「生根」，增加了防範難度。然而，完全一致的「複製」雖難，但可能衍生其他形式的威脅公共安全行為。

    面對此風險，警方認為民眾在事件後的高風險期應提高警覺，但無需過度恐慌，可透過學習「跑、躲、說」自救原則及基本急救技能來增強應變能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播