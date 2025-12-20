犯罪心理學示警：重大案件後13天內為模仿犯罪高風險期 應提高警覺

根據研究犯罪心理學的警方指出，社會一旦發生高關度注的重大案件後13天內，就是「模仿犯（copy cat）」出現的高風險期，民眾和治安單位都應加強警覺即時遏阻。（資料照）

犯罪心理學研究表示，重大社會治安事件發生後約兩週內，通常為13天左右，是模仿犯罪發生的高風險窗口期。潛在犯罪者可能在此期間受到「示範效應」影響，將事件作為行為腳本，從而催生「漣漪現象」。

犯罪心理學指出，模仿犯罪的發生並非偶然，通常需3個條件共同作用。首先，潛在犯罪者本身已處於心理危機或具有暴力傾向，原先的事件提供了「靈感」與「方法」。

其次，部分渲染細節、過度聚焦犯罪者個人的媒體報導，可能對少數心理脆弱者產生催化作用，甚至將犯罪扭曲為一種「獲得關注」的途徑。再者，被模仿的作案手法需被認為具備可得性與可行性。

以19日台北發生隨機攻擊案後，隔日新北市捷運站外隨即出現男子高喊「我有槍」引發恐慌的事件，警方分析其時間與地點的高度重疊性，顯示出明顯的模仿效應風險。顯示此類暴力模式可能已在社會心理中「生根」，增加了防範難度。然而，完全一致的「複製」雖難，但可能衍生其他形式的威脅公共安全行為。

面對此風險，警方認為民眾在事件後的高風險期應提高警覺，但無需過度恐慌，可透過學習「跑、躲、說」自救原則及基本急救技能來增強應變能力。

