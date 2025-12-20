北捷隨機殺人不是「突然發瘋」精神科醫師揭「長期孤立」致命風險

許景琦表示，北捷隨機攻擊事件並非「突然發瘋」，張嫌長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。（記者蔡淑媛攝）

27歲通緝犯張文昨在台北捷運昨隨機連續攻擊案，釀4死11傷，再度引發社會對公共安全與精神健康議題的高度關注，台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，這並非一場毫無徵兆的「突然發瘋」，張嫌與家人失聯兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度失序行為，顯示長期脫離可支持、可修復的社會關係網絡，活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。

許景琦指出，每當這類事件發生，輿論往往急於追問、甚至自行定調「他是不是精神有問題？」但這樣的簡化理解，掩蓋了真正該被檢視的制度漏洞，北捷隨機殺人案無論動機或成因，都不宜被過度簡化為單一個人或單一診斷的問題，「社會真正失守的，究竟是哪一道防線？」

請繼續往下閱讀...

許景琦分析，此事件張嫌長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序的過程，最終在高度密集的都市公共空間中引爆，成為由全體社會共同承受的悲劇。

許景琦說，在精神醫學中，要注動風險軌跡，而非單一診斷名稱，無差別攻擊陌生人，往往不是源自具體的仇恨對象，而是一種對整個世界的瓦解感與失控感，當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為便可能走向極端。

他表示，這類高風險個案往往不會主動求醫，多數情況下他們仍深信自己「沒有生病」，缺乏病識感，而真正令人不安，並不是「某個人出了問題」，而是這樣高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。

許景琦直言，在現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入，精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略了最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人。

由於警政、消防、社福與醫療系統中所各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制，於是，一個逐漸走向崩潰的人，就這樣消失在制度的縫隙裡，直到悲劇發生。

許景琦呼籲，防範下一起事件的關鍵，不是製造恐慌、擴大監控，或將精神疾病簡化為暴力的代名詞，而是建立真正能運作的公共心理健康防線，提早辨識高風險孤立者、主動外展關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡，社區、社福、醫療與公共安全系統能彼此銜接，及早發現底層的邊緣人，精神醫療不只是等待病人走進診間，而能走向被社會邊緣化的人，第一線公共運輸人員也具備基本心理危機辨識與通報能力，才能避免悲劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法