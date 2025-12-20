隨機攻擊案感染HIV風險「低於萬分之一」 衛福部提醒：散布傷者個資恐挨罰15萬

衛福部長石崇良重申，目前所做的一切，都是為了「那個可能萬分之一不到的那個機率，在做的預防措施」。（記者邱芷柔攝）

台北市昨天發生隨機持刀攻擊事件，釀成4死11傷。由於其中一名傷者為HIV感染者，衛福部今（20日）下午召開臨時記者會強調，經專業評估，透過血液暴露感染HIV（俗稱愛滋病毒）的機率低於萬分之一，且該名傷者長期穩定用藥、病毒量測不到，實際感染風險極低，同時也提醒，依法不得肉搜或散布傷者個資，違者最重可處15萬元罰鍰。

台北市衛生局今天上午確認傷者身分後進行通報，記者會由衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞及台北市衛生局長黃建華共同出席。石崇良說明，該名遭襲擊受傷的民眾為「已通報、長期穩定服藥，病毒量測不到」的HIV感染者，感染風險本就極低，目前啟動的各項措施，主要是針對事件中「可能因兇器或現場血液噴濺，造成傷口或黏膜暴露」的民眾進行預防性管理。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，經血液暴觸感染HIV的機率「估計低於萬分之1」，完成暴露後預防性投藥（PEP）後，可再進一步將感染風險「降到實質上等於0」。他也引用國際案例表示，2006年德國柏林曾發生連續傷人事件，當時其中1名傷者為HIV感染者，後續共有31人接受預防性投藥，追蹤結果「沒有任何人感染」。

羅一鈞提醒，針對尚未就醫、但可能在事件發生時於誠品生活南西店一帶遭砍傷，或血液曝觸傷口、黏膜如眼睛等的民眾，疾管署已啟動專案，提供24小時全年無休的1922防疫專線，由專人轉介感染專科醫師評估，必要時可於暴露後72小時內完成公費投藥。

羅一鈞也提到，愛滋病毒在環境中存活力極弱，無論是搭乘過的計程車、接觸過的公共空間，或衣物上的血跡，都不會造成家人或其他接觸者感染，民眾無須恐慌。

黃建華表示，針對目前已就醫、住院的傷患，北市衛生局已請各收治醫院逐一進行血液暴露與感染風險評估，並依評估結果判斷是否建議進行預防性投藥，目前相關傷患皆已掌握，並持續聯繫追蹤後續健康狀況。

對於投入救治的醫護人員相關風險，石崇良表示，經過整體評估，「感染的風險是非常非常低」，且醫院長期落實全面標準防護措施，不論病人感染狀況皆一體適用，若有任何疑慮，也可向院內感控人員諮詢。

石崇良也重申，目前所做的一切，都是為了「那個可能萬分之一不到的那個機率，在做的預防措施」，呼籲社會大眾理性看待，不要揣測或肉搜，避免觸法或對傷者造成額外的心理壓力，至於實際評估或投藥的人數，因人數不多，為避免個案被辨識，將不對外公布具體數字。

疾管署長羅一鈞指出，經血液暴觸感染HIV的機率「估計低於萬分之1」，完成暴露後預防性投藥後，可再進一步將感染風險「降到0」。（記者邱芷柔攝）

北市衛生局長黃建華表示，已請各收治醫院逐一進行血液暴露與感染風險評估，並依評估結果判斷是否建議進行預防性投藥。（記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法