    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊震驚社會!網友實測高鐵坐墊拿來當「防護盾牌」

    2025/12/20 16:17 即時新聞／綜合報導
    網友分享，高鐵坐墊可以輕鬆拆下來。（圖授權自@jmacc_lilian102625社群平台「Threads」）

    網友分享，高鐵坐墊可以輕鬆拆下來。（圖授權自@jmacc_lilian102625社群平台「Threads」）

    男子張文19日晚間在台北車站、捷運中山站進行隨機恐怖襲擊，造成自己在內4死11傷慘劇，也造成全台人心惶惶，擔心遇到類似事件該怎麼辦？有網友在高鐵上實測，發現高鐵坐墊拆卸容易，重量輕厚度夠，可拿來當「防護盾牌」，但提醒也想嘗試拆拆看的民眾，拆完記得把魔鬼粘黏回去，留給下一位乘客舒適的搭乘空間。

    有網友在社群平台上「Threads」分享，日本新幹線為防止隨機殺人事件，椅子坐墊可拆下來當盾牌的新聞。2018年6月9日在東海道新幹線車廂內，有位22歲男子陸續持刀刺3名男女乘客，其中1位名男性傷重不治，當時日本媒體就有報導，如果遇到這類事件，可以把坐墊拆下來，因為這些坐墊其實都是用魔鬼氈固定的，拿下來並不困難。

    有位網友直接在高鐵上拍影片示範怎麼「拆坐墊」，只見她輕輕將雙手放到坐墊中間，向上抬起，坐墊就整個被拿起來，一點都不困難。同時強調拆完要記得放回原位，不要影響高鐵工作人員，也不要影響下一位乘客乘坐時的舒適度。

    貼文一出，網友紛紛留言「希望不要有需要用到的那一天」、「留友看」，也有網友分享「台鐵的自強3000也可以拔起來，因為他試過」、「飛機的椅子坐墊也可以拆」，還有網友提醒「這次事件的刀是可以刺穿這種椅墊。若要使用不要讓椅墊貼著身體」。

