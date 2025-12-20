為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    安南某工廠火警 一度傳爆炸聲

    2025/12/20 14:59 記者王捷／台南報導
    安南區科技一路工廠外部起火，黑煙直竄天際，消防人員佈署水線灌救，火勢集中在外部設備區，未波及廠內結構，現場一度引發關注。（民眾提供）

    台南市安南區科技一路的某工廠今下午14時許傳出火警，一度傳出爆炸聲，消防局出動19車38人搶救，火勢在14時38分控制，初步無人受困，傷亡仍待查。

    消防局指出，14時14分受理報案後，員工來電表示廠內起火，初期嘗試撲救仍無法撲滅，消防局隨即派遣人車前往，14時25分到達現場，並由小隊長與大隊長到場指揮，佈署水線、分區警戒與周邊防護，同步清查廠區人員動線。

    現場回報顯示，14時28分確認起火位置與光阻劑管線相關，現場溶劑均已完成阻斷。14時29分再回報火勢侷限在外部區域，不過14時33分仍回報外部一度呈全面燃燒，廠內傳出爆炸聲，消防人員持續確認是否有人受困，並加強周邊冷卻與阻隔，避免火勢延燒至廠內設備。消防局表示，經持續灌救後於14時38分將火勢控制。

    火勢控制後，現場保留1、2梯次戒護與降溫，持續監測是否有復燃跡象。消防局並通報消防署、局內長官及110，請警方協助現場安全，同時通知環保局與台電、自來水、瓦斯公司等單位到場或提供支援。至於起火原因、傷亡與財物損失，消防局表示仍待進一步查證釐清。

    消防人員近距離朝工廠外部濾材射水降溫，穿戴完整防護裝備進行搶救，確認燃燒物無危害性，並防止火勢延燒至內部產線。（民眾提供）

