北捷連續攻擊 松山機場派警駐航廈、捷運站出口

因應昨天（19日）台北市捷運發生連續攻擊事件，交通部長陳世凱要求全國交通場站同步提升警戒層級。在警方全力支援下，松山機場自昨日19時起已加強巡邏警，並在國際、國內航廈及捷運站出入口增加警力。

松山機場警力會進行守望及移動搜索，並隨時檢查各角落有無可疑物品，加強巡防嚴密監控。松山機場人員指出，航站同仁也都會提高警覺、加強巡視，發現可疑立即通報，與警方密切聯防。

另外，華信航空今天（20日）也說明，華信航空已指示國內各機場場站主管和同仁，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒。

華信航空董事長陳大鈞表示，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則，為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實三大配合措施。

第一、提升環境警覺，在機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線同仁將作為航警之延伸眼線，主動加強對週遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理；同時協助監控無人看管的行李與物品。

第二，加密巡檢頻率，除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，協助機場與警方杜絕維安死角。

第三，落實配合聯防，華信航空已確認與航空警察局及各機場管理單位的緊急通報鏈路暢通。一旦發生突發狀況，將完全遵照航警與航站的指揮，迅速啟動應變程序，以確保旅客與員工安全為首要任務。

