為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    避免隨機殺人案傷害擴大 北市藍綠議員齊呼籲發細胞簡訊

    2025/12/20 14:29 記者甘孟霖／台北報導
    通緝犯張文昨於台北車站、中山商圈隨機殺人。（資料照）

    通緝犯張文昨於台北車站、中山商圈隨機殺人。（資料照）

    台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人事件，各界檢討預防機制，台北市藍綠議員均提出，災害發生第一時間，政府應該透過細胞簡訊通知周邊民眾。

    民進黨議員洪健益指出，此事件造成嚴重傷亡，令人震驚且痛心，任何形式的暴力行為，都必須被嚴正譴責。

    他也指出，週一將於議會發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制，一旦案件發生，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。

    目前警方已加強捷運與公共場所維安部署，市府也承諾提高見警率、穩定民心，並防範模仿犯出現的風險，但這只是第一步。後續應該全面檢討人潮密集處安全防護，危機通報流程是否足夠即時、清楚，涉及社會安全網相關局處是否能橫向通報、主動介入。

    國民黨議員楊植斗也表示，重大治安事件就好比就像地震難以預測，昨夜的慘案也像黑天鵝，事前無人能掌握，但災害發生的第一時間，尤其兇嫌還沒抓獲的時候，應該要用細胞簡訊，趕緊通知周邊的民眾小心可疑人士，並迅速遠離案發現場，這種技術並不難，但能有效警告民眾提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播