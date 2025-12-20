北捷連續攻擊案 北市警啟動重大刑案偵處機制、將動員3千警力維安

台北市警局今日宣布已啟動重大刑案偵處機制。（記者鄭景議攝）

張文昨日下午在台北市中山商圈與台北捷運犯下隨機殺人案，共造成包含犯嫌在內的四人死亡、十一人受傷送醫。台北市警局今日宣布已啟動重大刑案偵處機制，並動員三千名警力強化捷運系統及大型活動的安全維護，以安定民心。

警方調查，張男因妨害兵役法遭桃園地檢署發布通緝，長年與家人關係不佳，至少兩年未與父母聯繫，近日獨自在台北車站及租屋處周邊徘徊。雖然張嫌未在網路社群發表過對社會不滿的言論，但根據扣案的數位鑑識分析，指向這是一起有計畫的單獨隨機殺人案，詳細動機仍待釐清。

張嫌昨日下午三時許，先在中山區林森北路、長安東路一帶連續涉犯三起縱火案，隨後返回中正區租屋處再次縱火。下午五時二十三分，張嫌步行前往台北車站捷運站Ｍ七、Ｍ八出口沿線丟擲煙霧彈，持刀砍殺一名余姓男子；隨後張嫌前往南京西路更換衣物，於晚間六時三十七分再前往誠品南西店投擲煙霧彈並隨機持刀攻擊。

事發當時，中山分局交通分隊林姓員警在南京西路疏導交通，目睹張嫌進入誠品後，立即偕同保全追緝至頂樓。現場發現張嫌棄置的刀械與戰術背心，張嫌隨即墜落至一樓不治死亡。警方隨後比對死者指紋，確認死者就是張嫌，並確認為單獨犯案，目前仍持續清查其親友交往、金流及網路活動。

台北市長蔣萬安已指示相關局處即刻執行專案調查，並對被害人及家屬提供心理醫療及法律協助。台北地檢署犯罪被害人保護協會也將依規定，提供傷亡者新台幣八十萬元至一百八十萬元的補償金。

台北市警局針對此重大隨機暴力事件，即刻強化各項維安作為，並針對車站及人潮聚集場所大幅提高見警率。警方每日共計動員三千名警力投入警戒，詳細部署包含各分局每日支援八百名警力、捷運警察隊八十名，以及刑事警察大隊特勤警力十名，並額外向警政署申請每日及每晚各八十名保安警力支援。針對今、明兩日台北市共七場路跑、遶境及各類大型活動，警方全面增派人力部署，要求由各單位主官親自指揮並定時回報，全力守護市民安全。

