為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    模仿效應來了！IG留言「張文我兄弟」 揚言台中新光三越行兇

    2025/12/20 13:59 記者許國楨／台中報導
    警方接獲恐怖留言，火速派遣警力進駐。（民眾提供）

    警方接獲恐怖留言，火速派遣警力進駐。（民眾提供）

    台北車站、捷運中山站19日晚間才遭惡徒張文隨機恐怖襲擊，造成重大死傷慘劇，未料網路卻再度出現令人不安恐嚇訊息，今（20日）有人留言「張文是我兄弟」並點名台中新光三越是下個目標，轄區警方第一時間即與百貨館方聯繫啟動應變機制，並派遣警力火速進駐全面戒備，確保民眾安全。

    台中市第六分局20日上午接獲有不明人士於社群平台IG留言，揚言將前往台中新光三越行兇之恐嚇訊息，第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

    從現場畫面可見，新光三越館外廣場及出入口周邊，均有制服警力定點守望與機動巡邏，員警不時來回走動，仔細觀察進出人流與周邊動態，形成明顯「見警率」，館內也同步加強人員管制與安全巡查，整體氣氛明顯比平日更加戒備。

    第六分局指出，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點，並有多家大型百貨林立，已增派警力在各個交通節點及人潮密集處所提升巡邏密度，即時應變，同時持續滾動式檢討，強化各項維安作為。

    第六分局強調，如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」，呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案並保持適當距離，共同維護公共安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播