模仿效應來了！IG留言「張文我兄弟」 揚言台中新光三越行兇

警方接獲恐怖留言，火速派遣警力進駐。

台北車站、捷運中山站19日晚間才遭惡徒張文隨機恐怖襲擊，造成重大死傷慘劇，未料網路卻再度出現令人不安恐嚇訊息，今（20日）有人留言「張文是我兄弟」並點名台中新光三越是下個目標，轄區警方第一時間即與百貨館方聯繫啟動應變機制，並派遣警力火速進駐全面戒備，確保民眾安全。

台中市第六分局20日上午接獲有不明人士於社群平台IG留言，揚言將前往台中新光三越行兇之恐嚇訊息，第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

從現場畫面可見，新光三越館外廣場及出入口周邊，均有制服警力定點守望與機動巡邏，員警不時來回走動，仔細觀察進出人流與周邊動態，形成明顯「見警率」，館內也同步加強人員管制與安全巡查，整體氣氛明顯比平日更加戒備。

第六分局指出，西屯區轄內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點，並有多家大型百貨林立，已增派警力在各個交通節點及人潮密集處所提升巡邏密度，即時應變，同時持續滾動式檢討，強化各項維安作為。

第六分局強調，如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」，呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案並保持適當距離，共同維護公共安全。

