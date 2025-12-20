為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊後 今晚彰化歲末演唱會百警戒備

    2025/12/20 13:48 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣政府今晚在八卦山上體育場舉辦歲末演唱會，警方臨時設立指揮所，調派百名警力戒備。（記者張聰秋攝）

    台北車站、捷運昨（19日）晚接連發生持刀隨機傷人事件，造成4死11傷悲劇，引發社會不安。彰化縣政府今（20日）晚在八卦山上縣立體育場舉辦歲末演唱會，面對追星、聽歌人潮聚集的維安壓力，彰化警方全面升高警戒，臨時在體育場內加設指揮所，動員約100名警力進駐，強化戒備，防範模仿效應。

    彰化縣警察局指出，中央已要求各地加強公共場所安全維護，縣警局除同步提升縣內車站與人潮熱點巡守密度，也針對今晚演唱會專案部署警力。體育場主舞台、各出入口及周邊重要動線，均安排員警定點駐守與機動巡邏，一旦發現異常狀況，可即時通報指揮所快速應變。

    警方表示，指揮所採聯防機制，整合警政、消防與醫療資源，消防車與救護車現場待命，並備妥防踩踏應變流程，必要時將透過廣播與大聲公引導人流疏散。

    為了維持交通順暢，體育場進出口與周邊道路同步實施交通管制與監控，今天下午2點到深夜11點，體育場旁師大路將實施交通管制，警方會視現場人潮與車流狀況彈性調整管制措施，必要時不排除局部封路，確保活動順利進行與民眾安全，警方呼籲駕駛人配合現場指揮改道。

    今晚彰化縣立體育場有歲末演唱會，舞台區已架設完成，警方針對人流疏散與交通動線，進行交管與監控。（記者張聰秋攝）

