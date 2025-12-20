為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊 張文父母雙手合十不願多談、僅稱2年沒聯繫

    2025/12/20 13:54 記者徐聖倫／台北報導
    張父、張母於上午9時30分抵達殯儀館，2人表情凝重、雙手合十、全程不語，僅表示兒子與他們已經2年沒有聯繫。圖為今日凌晨警方陪同張文的父母返回楊梅住家。（記者周敏鴻攝）

    台北捷運昨發生隨機攻擊案，嫌犯張文在台北車站M7丟煙霧彈，又至捷運中山站持刀隨機砍人，造成3死11傷，張嫌犯案後自百貨公司墜樓不治。今上午10時檢警相驗，張父、張母於上午9時30分抵達殯儀館，2人表情凝重、雙手合十、全程不語，僅表示兒子與他們已經2年沒有聯繫。

    據了解，昨第一時間抵擋張嫌攻擊的57歲余姓男子身受重傷，送醫不治，於昨晚間已完成刑事相驗。今上午台北地檢署分派3名檢察官至北市馬偕醫院、北市新光醫院、台北懷愛館3地，分別對蕭姓、王姓死者，以及張嫌進行刑事相驗。

    余、蕭、王3名受害者確定都是頸部、心臟、腹部等要害中刀，張嫌則是墜樓導致頭部重創。張父、張母今上午也至殯儀館，2人提早半小時到場，他們面對媒體不願多談，僅向警方稱兒子已經2年沒有聯繫，完全不知他有這麼可怕的計畫。

    警方表示，針對所有被害者家屬，犯罪被害人保護協會台北分會於第一時間派出主委、志工及律師到場，陪同家屬進行相驗並提供心理支持，將會持續協助被害者家屬們維護相關權益。

