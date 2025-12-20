網陰謀論稱北車、中山連續攻擊案「不同人」 北市警：就是張文

北市警方今日針對謠言做澄清，張文沒有共犯，都是獨自犯案。（記者鄭景議攝）

男子張文昨日造成北車、北捷重大死傷案，網路上謠言四起，不少網友比對北車及捷運中山站張文的影像，認為兩者裝備有差異，指稱兩者為不同人。也有網友比對張文墜樓前後裝備差異，認為張文其實沒墜樓，墜樓者為不同人。北市警方今日針對謠言做澄清，張文沒有共犯，都是獨自犯案，墜樓前後裝備差異則是張文在墜樓前於頂樓自行脫裝。

警方清查張文行蹤，自17日從租屋處入住大同區的旅館，17日到19日之間張文多次前往北車、北捷場勘，中途不管騎乘機車或是步行，都只有他一人，無任何共犯痕跡，19日在兩起犯案地點的裝備差異，是因為他於北車犯案後，回到大同區旅館整裝才前往中山站犯案。

墜樓前後裝備差異，則是張文在警方圍捕下，先登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備，才回到5樓墜樓，不存在墜樓者為不同人的可能。

檢警也經過數位鑑識，發現張文10月份就開始計畫，自行學習汽油彈準備用來縱火之用，他的「作案計畫書」內容百分之90以上，都符合他昨日行動的軌跡和作案模式，而「作案計畫書」目前也看不出第二人參與犯案，基本排除共犯可能性。

