台南5月男嬰遭棄屍 父和同住人羈押禁見

方姓5月男嬰死亡案，方姓父親與另名凌姓被告遭聲押，法院裁定羈押禁見。（記者王捷攝）

台南5月男嬰死亡案，方姓父親與凌姓同住人被檢方聲押，台南地方法院認犯罪嫌疑重大，以成年人對兒童傷害致死、過失致死，還有遺棄罪裁定兩人羈押禁見。另外檢察官要林姓生母不能失聯、住在特定的地方等候訊問。

法院表示，綜合2名被告供述、證人證述及卷內證據資料，兩人涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法，成年人故意對兒童犯傷害或傷害致死，還有刑法過失致死及侵害屍體罪等，犯罪嫌疑重大。

林父與凌姓同住人未將男嬰送醫也未報警，反而將男嬰屍體包裝後棄置於自認不會被發現處，南院認為屬於湮滅證據行為，卷內也顯示另有其他湮滅證據的情形。

加上兩名被告的供述前後不一、彼此不合，與證人說法也有歧異，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，法院認定有事實及相當理由，足認符合刑事訴訟法羈押原因，並有禁止接見、通信及授受物件的必要。

法院另說明，男嬰僅出生數月，毫無抵抗能力，依通報表及報告內容，本案發生前疑似屢遭傷害，新舊傷併存。衡量重大公益、目前偵辦進度與相關事證仍待進一步勘驗查明等情，並兼顧被告人身自由與防禦權受限制程度後，認有羈押禁見必要。

