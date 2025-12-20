為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告 總統：快打部隊往反恐設置、訓練強其功能

    2025/12/20 13:06 記者邱俊福／台北報導
    總統賴清徳在行政院院長卓榮泰等人陪同下，今天中午到警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（記者邱俊福攝）

    總統賴清徳在行政院院長卓榮泰等人陪同下，今天中午到警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（記者邱俊福攝）

    總統賴清徳在行政院長卓榮泰等人陪同下，今天中午到警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告；賴清德強調，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練，制度化建立，讓其一接獲訊息，儘速抵達，制止攻擊，才能保護台灣社會安定與民眾。

    賴清德表示，從簡報可了解警力在第一時間都做出應有的作為，也肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組，希望在這重大時刻中央跟地方攜手合作，不分黨派，共同應對，把沖擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時 ，都可快速因應，保護民眾的安全。

    賴清德並指示，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除及時提供醫療服務外 ，後續的長時間的健康照顧跟心理輔導，要有計劃性的來推動。

    第二是強化專案小組功能，需全面、深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處等等，不因第一時間沒有查到線索就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

    第三是應以這個案件為戒，除機場、車站及捷運，人流多的地方或者是重要的活動都加強警力，也要精進擴大且建立制度，強化各縣市警察局快速打擊部隊功能，往反恐的警力的佈置、訓練。一旦接獲電話、接獲訊息，快速打擊部隊一定要儘速抵達，且要有能力制止攻擊行為。

    最後，對於不幸在這一次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害繼續擴大的民眾，或者是受傷的民眾的撫卹補償、獎勵，甚至於後世的協助，政府都應該要好好來協助、幫忙。

