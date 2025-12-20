防堵隨機攻擊 高雄「聖誕生活節」警將出動空拍機監控

中央公園於耶誕節前夕舉辦「2025聖誕生活節」，昨夜北市隨機殺人事件發生後，警方立即加派警力到場巡邏。（民眾提供）

台北車站、捷運中山站商圈昨日因凶嫌張文的隨機殺人造成4死11傷慘劇，高雄市中央公園、玉竹商圈現正舉辦「2025聖誕生活節」，每日入夜後遊客眾多，為避免發生類似事件，轄區新興分局警方已針對活動會場及周邊捷運站體強化維安部署，今晚起更將增派空拍機監控活動狀況。

張文隨機殺人事件發生後，網路社群平台隨即有網友19日晚間發文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下，下一個地點高雄車站……」目前高市刑大科偵隊已在追查發文者，高雄市長陳其邁今早受訪表示，現在有5個帳號現在全力的追查，務必一定要把相關的、可能的危害治安的份子強力的追查，務必逮捕到案。

而為維護民眾安全，加上目前中央公園、玉竹商圈因「2025聖誕生活節」活動吸引許多遊客參與，新興分局已預計將警力加上協勤民力增至61人，加強活動周邊的安全維護，此外，今晚起，也將增派空拍機監控活動狀況，避免有不肖分子藉機生事。

