為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    替舅舅協調糾紛竟變砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件 4惡煞被判刑

    2025/12/20 13:05 記者李立法／屏東報導
    李男替舅舅出面協調糾紛竟演變成砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件，4男被判刑。（資料照）

    李男替舅舅出面協調糾紛竟演變成砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件，4男被判刑。（資料照）

    李姓男子受託出面替舅舅協調生意糾紛，竟演變成暴力事件，率眾持刀到相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，令被害人飽受驚嚇，警方據報後將李男及3名同夥依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦，屏東地院分別併處涉案4男8個月至1年不等徒刑，可易科罰金及上訴。

    李姓男子的舅舅經營工程行與陳姓合夥人在車輛使用上出現紛爭，李男出面替舅舅協調糾紛，卻協調破裂演變成暴力事件，李男心生不滿，夥同韋、蘇及董男等3名友人攜帶武士刀前往相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，並出言恐嚇，行徑囂張，令工地人員及被害人感到恐懼，警方據報後，循線查獲施暴的李男等人，並查扣武士刀等證物，依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦。

    屏東地院審理後，認為李男等4人不思以理性方式處理糾紛，竟以恐嚇、毀損等非法手段，造成被害人蒙受財產上損害並感到惶恐不安，影響社會治安，實屬不該，考量4人犯後坦承犯行，並表達願與被害人和解，依各人涉案程度及犯行併處4人8個月至1年不等徒刑，均得易科罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播