替舅舅協調糾紛竟變砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件 4惡煞被判刑

李男替舅舅出面協調糾紛竟演變成砸車、潑漆、撒冥紙暴力事件，4男被判刑。（資料照）

李姓男子受託出面替舅舅協調生意糾紛，竟演變成暴力事件，率眾持刀到相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，令被害人飽受驚嚇，警方據報後將李男及3名同夥依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦，屏東地院分別併處涉案4男8個月至1年不等徒刑，可易科罰金及上訴。

李姓男子的舅舅經營工程行與陳姓合夥人在車輛使用上出現紛爭，李男出面替舅舅協調糾紛，卻協調破裂演變成暴力事件，李男心生不滿，夥同韋、蘇及董男等3名友人攜帶武士刀前往相關當事人的工地砸車、潑漆、撒冥紙及放鞭炮，並出言恐嚇，行徑囂張，令工地人員及被害人感到恐懼，警方據報後，循線查獲施暴的李男等人，並查扣武士刀等證物，依恐嚇、毀損及非法持有刀械等罪送辦。

請繼續往下閱讀...

屏東地院審理後，認為李男等4人不思以理性方式處理糾紛，竟以恐嚇、毀損等非法手段，造成被害人蒙受財產上損害並感到惶恐不安，影響社會治安，實屬不該，考量4人犯後坦承犯行，並表達願與被害人和解，依各人涉案程度及犯行併處4人8個月至1年不等徒刑，均得易科罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法