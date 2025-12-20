為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」

    2025/12/20 12:58 記者蔡淑媛／台中報導
    法醫高大成表示，張文跳樓動機可從跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成表示，張文跳樓動機可從跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。（記者蔡淑媛攝）

    通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。

    高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作案前還特意燒掉租屋處，湮滅證劇，準備周全，研判他最後仍然是想逃跑，可能現場人多難逃，加上被追補，才會選擇跳樓。

    張文拿煙霧彈及汽油彈，作為輔助使用造成恐慌，高大成說，持雙刃殺人，都朝頸部、胸部刺殺，與一般人不同，一般人作案敢刺殺頸部，因此張文受過軍事訓練，也與他曾擔任過空軍志願役相符，殺敵刺要害，讓對方不能反抗。

    罹難民眾有的心臟、頸動脈被刺破，高大成說，心臟破掉很難縫，頸部大動脈被割破，人體血液3000c.c.，不到5分鐘就噴完，大量失血休克。

    是否模仿鄭捷北捷殺人？高大成認為不無可能，張文選刻意選擇人多的地方犯案，但選擇在車廂外，比較好逃跑，但鄭捷最後判死刑，張文最後也是死路一條。

    高大成強調，要找出犯罪動機很重要，才能防患未然，如此大規模隨機殺人，動機分外宗教、政治、精神疾病、反社會人格，張文犯案時思緒及執行清楚，不是精神問題，也不像宗教誘因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播