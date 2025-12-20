跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」

法醫高大成表示，張文跳樓動機可從跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。（記者蔡淑媛攝）

通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。

高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作案前還特意燒掉租屋處，湮滅證劇，準備周全，研判他最後仍然是想逃跑，可能現場人多難逃，加上被追補，才會選擇跳樓。

張文拿煙霧彈及汽油彈，作為輔助使用造成恐慌，高大成說，持雙刃殺人，都朝頸部、胸部刺殺，與一般人不同，一般人作案敢刺殺頸部，因此張文受過軍事訓練，也與他曾擔任過空軍志願役相符，殺敵刺要害，讓對方不能反抗。

罹難民眾有的心臟、頸動脈被刺破，高大成說，心臟破掉很難縫，頸部大動脈被割破，人體血液3000c.c.，不到5分鐘就噴完，大量失血休克。

是否模仿鄭捷北捷殺人？高大成認為不無可能，張文選刻意選擇人多的地方犯案，但選擇在車廂外，比較好逃跑，但鄭捷最後判死刑，張文最後也是死路一條。

高大成強調，要找出犯罪動機很重要，才能防患未然，如此大規模隨機殺人，動機分外宗教、政治、精神疾病、反社會人格，張文犯案時思緒及執行清楚，不是精神問題，也不像宗教誘因。

