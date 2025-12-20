北捷「無差別」殺人事件 馬公警分局重兵戒備

馬公警分局荷槍實彈，進駐商圈市集增加見警率。（馬公警分局提供）

北捷「無差別」殺人事件震驚全國，連離島澎湖也隨之震動，馬公警分局立即啟動優勢維安勤務，前進機場、港口與市集等人潮處展開戒備，以「見警率」高方式，遏阻不法之徒的意圖，全力守護民眾安全，避免悲劇在澎湖重演。

因應台北捷運及地下街發生隨機暴力事件，為防範模仿效應並確保離島治安穩定，馬公警分局長林彥濬第一時間指示，全面加強轄區大眾運輸場站、商圈及人潮密集處所之維安勤務，落實巡邏與重點守望措施，防範暴力事件發生，確保社會秩序與民眾安全。

請繼續往下閱讀...

馬公警分局自19日至20日，共動員31班次、69人次警力，針對公車總站、馬公商港、南海碼頭、中正路及北辰市場等商圈、百貨賣場及大型旅宿等重點處所，派遣優勢警力提高見警率，強化巡邏查察與即時應變作為，積極維護公共安全。另為確保澎湖機場安全，林彥濬指示隘門派出所加強巡邏與守望勤務，並與航空警察局馬公分駐所建立會哨及聯防機制，確保航站運作正常，維護旅客及民眾安全。

林彥濬表示，警方已全面提高戒備層級，將持續加強各項維安作為，絕不容許任何暴力行為影響社會安定；並呼籲民眾保持冷靜，勿轉傳未經查證訊息，如發現可疑狀況請立即撥打110通報，與警方共同守護澎湖治安。

澎湖機場是唯一空運門戶，更是重兵戒備。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法