5點分析北捷攻擊事件 吳崑玉：應是隨機殺人事件！

捷運台北車站今進駐警力，全副武裝密集巡邏。（記者方賓照攝）

張文昨日下午在台北市中山商圈與台北捷運犯下隨機殺人案，共造成包含犯嫌在內的4人死亡、11人受傷送醫。對此，名嘴吳崑玉表示，此案應是隨機殺人事件，有待警方後續調查，多猜測或指責無用，上升為政治議題更是混蛋，奉勸政治人物們不要亂槍打鳥，仇視生存遊戲玩家與軍品店家，你不知道你惹到的是群什麼人？話就講到這裡，結束。

吳崑玉在臉書PO文表示，說實話，一個晚上過去，我還是不太能理解兇手的犯案邏輯與動機。那比較像是一個精神失常的人想要鬧事發洩，不太像啥第五縱隊專業製造恐慌，煙霧彈的主要功能是敵軍無法瞄準，瞄不到就打不到。所以煙霧彈的使用時機，通常是在通過開闊地前丟出來，使敵軍機槍或狙擊手找不到目標射擊，然後隊員快速通過危險區域。但北捷與中山站路口，既沒狙擊手，也沒警察，看不懂他丟煙霧彈的目的？煙霧彈的次要功能是作為信號標示使用。例如告訴直升機降落點，或以紅色煙霧彈作為全軍攻擊發起訊號，但這次是孤狼犯案，沒有人跟隨，發啥信號？如要製造密集人群踩踏事件，最低需求是催淚瓦斯，煙霧彈沒用。當年工運團體來立法院青島門抗議一例一休還是啥的，就丟過煙霧彈，差點撿起來丟回去。難聞歸難聞，但還不致於造成恐慌踩踏。

請繼續往下閱讀...

吳崑玉指出，如要製造混亂，他那箱子裡的十幾二十瓶汽油彈，殺傷力與破壞力可能更驚人。他有點火丟一瓶汽油彈出去，用的點火工具還是露營級的點火槍，但似乎丟出去後既沒炸開也沒燒起來？玻璃瓶汽油彈需要高度與投擲力道砸破瓶子才能燃燒，他那種低手投垃圾筒丟法，根本不會碎也不會燒，而且，燃燒需要有易燃目標，才能擴大燃燒面積與時間。如往箱子裡丟，或去燒整排機車，或燒手扶梯，或車廂，那將造成極大傷亡與恐慌，但他沒這麼做。

吳崑玉續指，主要傷亡均來自刀械刺穿傷，刺胸或割頸，這個很難防。但若比對鄭捷殺人案，密閉空間比較好處理，因為無處可跑，但他是大街犯案，衝進百貨公司亂砍，非常奇怪，恐攻通常有目標，有訴求，有留下聲明或遺書，表明控訴目標與訴求，但此人沒有。如是想自殘，自己跳下去就一了百了，為何要在人群聚集地製造恐慌與混亂？又隨機砍死那麼多無辜路人陪葬？

吳崑玉分析，所以此案應是隨機殺人事件，有待警方後續調查，多猜測或指責無用，上升為政治議題更是混蛋，警方在室內公共空間提高見警率是對的，但帶長槍（T-65）根本是亂搞。5.56軍用子彈穿透力太強，還會跳彈，造成無謂傷亡，香港機場特警帶MP-5衝鋒槍與手槍才是對的，從我還在黨團時，便與警政署溝通了很多年，巡警應廣泛配備「非致命性武器」，電擊槍、辣椒槍之類的，起碼有5-10公尺射程，不是辣椒水或防狼噴霧那種只能噴1-3米的東西。面對持刀歹徒，有所謂「7米法則」，警察至少離他7米用槍，才能取得安全距離，否則自己可能也會被刺傷。這是因為人體移動速度，最快可以達到每秒8米，受過訓練的人可以做到，但一秒鐘時間，要人從拔槍到開保險再到瞄準射擊，是有點困難的。

吳崑玉直言，尤其在狹窄空間內，警察的主要任務是「制服」歹徒，使其喪失行動能力，不是擊斃。所以需要的是使人喪失行動力的工具，不是軍用槍械，最後，奉勸政治人物們不要亂槍打鳥，仇視生存遊戲玩家與軍品店家，你不知道你惹到的是群什麼人？話就講到這裡，結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法