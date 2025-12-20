為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    軍人丈夫簽承諾書不罵妻子！吵架狂飆「王八蛋」房地都歸她

    2025/12/20 13:10 記者丁偉杰／嘉義報導
    一名軍人對妻子簽立「不再辱罵或施暴」承諾書，結果違反承諾，嘉義地院判他應履行協議。（記者丁偉杰攝）

    一名軍人對妻子簽立「不再辱罵或施暴」承諾書，結果違反承諾，嘉義地院判他應履行協議。（記者丁偉杰攝）

    一名服役中部某憲兵隊的男子，常因子女日常生活起居照料事宜，與妻子起爭執，曾以三字經辱罵、家暴對方，妻子聲請保護令，男子為請求妻子原諒，自願簽立「不再辱罵或施暴」承諾書。去年11月，男子又罵妻子「比王八蛋還王八蛋」，妻子告上法院，法院日前判男子須履行協議，將名下一處房地移轉給妻子。

    嘉義地院判決書指出，這對夫妻於2011年結婚，婚後育有2名未成年子女，2020年11月間，妻子請男子協助照顧小孩遭拒，兩人發生紛爭，男子以三字經辱罵妻子，並將妻子推倒後，以手搥她胸口，致妻子受傷，妻子提告傷害、恐嚇，聲請通常保護令獲准。

    同年12月間，男子為請求妻子原諒，自願簽立「不再辱罵或施暴」承諾書，載明「我向妳保證，爾後如果我再有對妳侮罵，甚至肢體上的衝突等狀況，妳要提告，甚至訴請離婚，我都不會再有任何意見，妳所提出的條件，包括房子、車子及所有儲蓄，全歸妳所有，我全然接受，包含小孩所需的撫養（每月給予5萬塊），絕不推聾做啞，只要是妳提出的條件，我不會有任何反駁……」等語。

    去年11月，男子又與妻子發生爭吵，大罵妻子「妳只是想到妳自己。妳比王八蛋還王八蛋，我跟妳結婚得到什麼？得到最後是你的想要房子住，我滾，那我滾還要我負責」等語。妻子認為男子違反承諾，向法院請求對方履行協議。

    男子辯稱，他所述「比王八蛋還王八蛋」係指他「淨身出戶」一事，非辱罵妻子「王八蛋」，家庭風波讓他陷入司法與軍中調查雙重壓力，在極度委屈與無奈下，為保住個人前途與家庭圓滿，立承諾書非自願。

    法官調閱雙方對話錄音檔後發現，男子在爭吵中確實說出「妳真比王八蛋還王八蛋」等語，語境明確侮辱妻子；經調查審理，男子主張承諾書是因脅迫或詐欺簽署，卻未能具體舉證，男子於家暴後為維繫婚姻及家庭而簽署承諾書，以自我約制在婚姻關係存續中不得再有家庭暴力情事發生。

    法官認為男子違反承諾書，辱罵妻子事證明確，判男子依約應將名下一處房地移轉登記給妻子；法院另於今年6月調解成立男子應給付未成年子女扶養費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播