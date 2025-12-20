軍人丈夫簽承諾書不罵妻子！吵架狂飆「王八蛋」房地都歸她

一名軍人對妻子簽立「不再辱罵或施暴」承諾書，結果違反承諾，嘉義地院判他應履行協議。（記者丁偉杰攝）

一名服役中部某憲兵隊的男子，常因子女日常生活起居照料事宜，與妻子起爭執，曾以三字經辱罵、家暴對方，妻子聲請保護令，男子為請求妻子原諒，自願簽立「不再辱罵或施暴」承諾書。去年11月，男子又罵妻子「比王八蛋還王八蛋」，妻子告上法院，法院日前判男子須履行協議，將名下一處房地移轉給妻子。

嘉義地院判決書指出，這對夫妻於2011年結婚，婚後育有2名未成年子女，2020年11月間，妻子請男子協助照顧小孩遭拒，兩人發生紛爭，男子以三字經辱罵妻子，並將妻子推倒後，以手搥她胸口，致妻子受傷，妻子提告傷害、恐嚇，聲請通常保護令獲准。

同年12月間，男子為請求妻子原諒，自願簽立「不再辱罵或施暴」承諾書，載明「我向妳保證，爾後如果我再有對妳侮罵，甚至肢體上的衝突等狀況，妳要提告，甚至訴請離婚，我都不會再有任何意見，妳所提出的條件，包括房子、車子及所有儲蓄，全歸妳所有，我全然接受，包含小孩所需的撫養（每月給予5萬塊），絕不推聾做啞，只要是妳提出的條件，我不會有任何反駁……」等語。

去年11月，男子又與妻子發生爭吵，大罵妻子「妳只是想到妳自己。妳比王八蛋還王八蛋，我跟妳結婚得到什麼？得到最後是你的想要房子住，我滾，那我滾還要我負責」等語。妻子認為男子違反承諾，向法院請求對方履行協議。

男子辯稱，他所述「比王八蛋還王八蛋」係指他「淨身出戶」一事，非辱罵妻子「王八蛋」，家庭風波讓他陷入司法與軍中調查雙重壓力，在極度委屈與無奈下，為保住個人前途與家庭圓滿，立承諾書非自願。

法官調閱雙方對話錄音檔後發現，男子在爭吵中確實說出「妳真比王八蛋還王八蛋」等語，語境明確侮辱妻子；經調查審理，男子主張承諾書是因脅迫或詐欺簽署，卻未能具體舉證，男子於家暴後為維繫婚姻及家庭而簽署承諾書，以自我約制在婚姻關係存續中不得再有家庭暴力情事發生。

法官認為男子違反承諾書，辱罵妻子事證明確，判男子依約應將名下一處房地移轉登記給妻子；法院另於今年6月調解成立男子應給付未成年子女扶養費。

