為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊曝交通運輸安全隱憂！ 學者鄭瑞隆：可討論設安檢點

    2025/12/20 12:07 記者王善嬿／嘉義報導
    中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆。（擷取自中正大學網站）

    中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆。（擷取自中正大學網站）

    27歲通緝犯張文19日先接連縱火，隨後到台北車站、中山捷運站、商場丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀重大死傷。知名犯罪學家、中正大學教育學院院長鄭瑞隆表示，台灣治安雖相比歐美、東南亞、中南美洲安全，然而近年全球公共空間、交通大眾運輸的攻擊事件頻傳，此案凸顯台灣公共空間、交通運輸還有精進空間，建議國家與社會大眾可討論在車站等處設置安檢點，雖會犧牲民眾、乘客便利性，但能維護安全的措施。

    鄭瑞隆說，警方正從相關跡證追查是否有共犯，目前得知應是獨立的個人犯案，從目前的新聞資料得知，張文應該是人生遭遇許多挫折的「失落者」，包含曾因酒駕遭軍方汰除、遭通緝，也可能因而求職不順利、與家人關係疏離等，對社會有許多怨恨、與社會對立；從張文從事軍職等經驗，加上網路資訊發達，可能有製作煙霧彈、將計畫執行成行動的能力，透過暴力行為證明自己能力。

    鄭瑞隆強調，張文與2014年在捷運車廂隨機殺人的鄭捷有多處相似之處，國家、社會應去思考如何避免再有第二、第三個鄭捷或張文，以及防範模仿犯的發生。

    他說，台灣治安相對他國是安全的，加上張文曾當過保全等背景，選擇犯案時間是在週五將放學、下班、赴宴、吃飯等時間，民眾較放鬆的時候，民眾雖然不用杯弓蛇影、過於驚慌，然而也要有自保能力，包含走路、坐交通大眾運輸時不要低頭滑手機，及看到有人施放煙火、亂丟或手持具危險性的東西、暴力行為時，應有警戒心，第一時間報警並盡速離開。

    鄭瑞隆說，全球發生公共空間攻擊事件屢見不鮮，台灣政府、民眾應了解安全不是免費的，而應投入更多經費與人力來維護，如中國在機場、車站設置安檢點，雖然讓搭車、搭飛機旅客不便，然而可當作一種可討論的維護社會大眾安全的方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播