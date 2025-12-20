北捷連續攻擊曝交通運輸安全隱憂！ 學者鄭瑞隆：可討論設安檢點

中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆。（擷取自中正大學網站）

27歲通緝犯張文19日先接連縱火，隨後到台北車站、中山捷運站、商場丟煙霧彈並持刀隨機攻擊，釀重大死傷。知名犯罪學家、中正大學教育學院院長鄭瑞隆表示，台灣治安雖相比歐美、東南亞、中南美洲安全，然而近年全球公共空間、交通大眾運輸的攻擊事件頻傳，此案凸顯台灣公共空間、交通運輸還有精進空間，建議國家與社會大眾可討論在車站等處設置安檢點，雖會犧牲民眾、乘客便利性，但能維護安全的措施。

鄭瑞隆說，警方正從相關跡證追查是否有共犯，目前得知應是獨立的個人犯案，從目前的新聞資料得知，張文應該是人生遭遇許多挫折的「失落者」，包含曾因酒駕遭軍方汰除、遭通緝，也可能因而求職不順利、與家人關係疏離等，對社會有許多怨恨、與社會對立；從張文從事軍職等經驗，加上網路資訊發達，可能有製作煙霧彈、將計畫執行成行動的能力，透過暴力行為證明自己能力。

鄭瑞隆強調，張文與2014年在捷運車廂隨機殺人的鄭捷有多處相似之處，國家、社會應去思考如何避免再有第二、第三個鄭捷或張文，以及防範模仿犯的發生。

他說，台灣治安相對他國是安全的，加上張文曾當過保全等背景，選擇犯案時間是在週五將放學、下班、赴宴、吃飯等時間，民眾較放鬆的時候，民眾雖然不用杯弓蛇影、過於驚慌，然而也要有自保能力，包含走路、坐交通大眾運輸時不要低頭滑手機，及看到有人施放煙火、亂丟或手持具危險性的東西、暴力行為時，應有警戒心，第一時間報警並盡速離開。

鄭瑞隆說，全球發生公共空間攻擊事件屢見不鮮，台灣政府、民眾應了解安全不是免費的，而應投入更多經費與人力來維護，如中國在機場、車站設置安檢點，雖然讓搭車、搭飛機旅客不便，然而可當作一種可討論的維護社會大眾安全的方式。

