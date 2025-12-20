為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子搭澎湖輪離奇失蹤生死未卜！多名債權人提訴求償4404萬

    2025/12/20 12:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖輪今年五月夜航澎湖，途中發現歐姓乘客失蹤。（記者劉禹慶攝）

    澎湖輪今年五月夜航澎湖，途中發現歐姓乘客失蹤。（記者劉禹慶攝）

    今年5月16日澎湖輪由高雄夜航澎湖，翌日清晨進入馬公港後，發現1名歐姓男客失蹤，研判中途落海，經多次搜尋仍未有所果，至今生死不明，列入「失蹤人口」。但歐男多位債權人向澎湖地方法院申請債權返還，總金額高達4404萬2000元，法院要求補正相關親屬戶籍謄本或當事人、財產管理人財力證明文件。

    根據調查，經調閱當日船艙監視器顯示，清晨4時20分左右，歐姓男子獨自1人在船舷第3層休閒甲板徘徊，隨後即消失在監視畫面中，並無落海畫面，船公司立即撥打該名男子購票時登記的電話，也無人回應，但調閱監視器畫面，並未看到落海影像，因此無法確定是否人員落海，留下生死未卜羅生門。

    經陳姓、楊姓、梁姓、許姓債權人，向澎湖地方法院申請求償，但地方法院限期60天內補齊相關資料，並對失蹤人提起財產權上之訴訟，應由失蹤人之財產管理人代為訴訟行為，不得逕以失蹤人為被告並對之為公示送達進行訴訟程序。而所謂失蹤係指失蹤人離去其最後住所或居所，而陷於生死不明之狀態而言。

    由於歐男經澎湖縣政府警察局馬公分局偵查在案，認定係陷於生死不明狀態之失蹤人。因此應由失蹤人之財產管理人代為訴訟行為。若原告無法提出歐男現尚生存之證明，應提出其死亡或依法聲請死亡宣告之證明，或依法查報歐男之財產管理人，原告應就此部分予以補正，起訴方屬合法。

    澎湖輪靠港馬公港發現歐男失蹤，至今仍生死未卜。（記者劉禹慶攝）

    澎湖輪靠港馬公港發現歐男失蹤，至今仍生死未卜。（記者劉禹慶攝）

