    北市大型活動全面加強維安 跨年規劃霹靂小組、防爆車

    2025/12/20 12:02 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安跨局處維安應變會議後受訪。（記者方賓照攝）

    蔣萬安跨局處維安應變會議後受訪。（記者方賓照攝）

    通緝犯張文昨（19日）在台北車站、中山商圈隨機傷人，釀4死11傷。在台北車站第一時間欲阻止兇嫌的57歲余姓男子也不幸身亡，令人不勝唏噓。台北市長蔣萬安今上午召開跨局處維安應變小組會議，拍板各商圈、車站加強見警率，員警全副武裝；針對大型活動也加強偵測爆裂物等，跨年晚會將有特勤（霹靂）小組、防爆車、偵爆犬。

    蔣萬安會後受訪表示，他已要求警察單位在各商圈戒備全面升級，包含特勤小組全副武裝，必備的裝備也都會有；針對台北車站、中山商圈、信義商圈等，在週末、夜間，也針對夜店等場域加強臨檢，提高見警率。

    針對大型活動，包含路跑、演唱會等，也升級戒備，必要時演唱會場館也會加裝安檢門等，捷運站、松山車站、台北車站等會有偵測爆破物裝置；此外，要求警局、北捷加強保全以及連絡疏散，後續也要針對類似事件發生的演練。跨年晚會，警局已經規畫，現場會有特勤小組，也與中央申請保安警力，將有防爆車、偵爆犬。

    媒體提問，網傳嫌犯身分疑似有中國國籍，會擔心政治操作？此外民眾也質疑警方不夠積極，嫌犯還可以縱火後犯案？另外此案昨日尚未調查完成，確定嫌犯畏罪跳樓？蔣萬安表示警局跟他回報犯人並非中國籍，很多訊息都統一由警局來回報，不實的訊息不要流傳。而警局回報，嫌犯就是畏罪。

    蔣萬安說明後匆匆趕往警政署參與相關會議，他強調對這件事情，中央地方一定共同合作，確保城市安全。

