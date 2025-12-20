竹縣加強車站巡邏防範突發事件 提高見警率守護安全

新竹縣幅員遼闊，縣府警察局昨晚即刻總動員，針對轄內高鐵、台鐵各車站及主要客運站等19處大眾運輸場所，加強巡邏與守望勤務。（新竹縣警察局提供）

台北市捷運及台北車站驚傳妨害兵役通緝犯張文投煙霧彈及持刀砍人的攻擊事件，釀成4死多傷。新竹縣幅員遼闊，縣府警察局昨晚即刻總動員，針對轄內高鐵、台鐵各車站及主要客運站等19處大眾運輸場所，加強巡邏與守望勤務。

為確保民眾安全，警政署指示警察局加強交通運輸場站戒備勤務，新竹縣長楊文科昨也立即要求全面提高警戒，警察局長林建隆指揮各分局及派出所，針對人潮聚集場所及重要交通節點，強化勤務應變與通報機制。

警察局表示，轄內高鐵、台鐵各車站及主要客運站等，昨晚到今晨已針對19處大眾運輸場所，於營運時段加強巡邏與守望勤務。目前各地點秩序良好，未發現異常情形，警方將持續嚴密部署，守護民眾通行安全。

警察局也提醒民眾，出入公共場所請提高警覺，若發現可疑人士或不明物品，請立即通報站務人員或警方；如遇騷動請勿圍觀，保持冷靜並迅速往安全出口移動。期透過警民攜手，共同守護安全的交通環境。

新竹縣幅員遼闊，縣府警察局昨晚即刻總動員，針對轄內高鐵、台鐵各車站及主要客運站等19處大眾運輸場所，加強巡邏與守望勤務。（新竹縣警察局提供）

