家長憂心！ 北捷攻擊事件釀傷亡 學生︰搭車不敢滑手機了

發生捷運隨機攻擊事件後，捷運站的乘客出入安全更受到重視。（記者翁聿煌攝）

捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，兇手先後在站區內投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，再跑到南西誠品揮刀攻擊路人，最後畏罪輕生身亡，事件造成重大傷亡，雙北各捷運站今天上午旅客依然行色匆匆，但臉上多少透露出不安，尤其是每天通勤的學生手無寸鐵、又缺乏社會歷練，更令家長擔心安全。

像是捷運永安市場站，每天都有許多復興商工學生由此站下車，再步行前往學校，鮑姓女學生說，她家住在桃園，每天一早由機捷體育大學站搭到台北車站，再轉車到永安市場，放學再搭同路線返回桃園，昨天發生隨機攻擊事件後，家人再三叮嚀注意乘車安全，而且接下來一週，放學不搭捷運，改由爸媽開學接送，爸媽才安心。

廖姓女學生說，她每天從迴龍搭捷運，到台北轉車到永安市場，平常出入捷運和捷運站都覺得很安心，沒想到昨天發生如此嚴重的悲劇，她現在連坐在捷運座位上都不敢打瞌睡，也會留心周遭陌生人的動態。

張姓男學生家住板橋亞東醫院站附近，他說昨天晚上留在學校趕製美展作品，就接到媽媽打電話來告知發生捷運殺人事件，要他回家搭捷運特別小心注意安全，林姓學生也是從板橋江子翠來回永安市場站通勤，他說，捷運站發生恐攻造成傷亡，原本搭捷運時大家都在專心滑手機，現在在車上很多人都不敢滑手機，隨時注意安全，但是家長也很無奈，搭捷運是大家平常最方便快速的通學選擇，希望能讓學生快樂上學、平安回家。

