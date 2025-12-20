為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷連續攻擊案 北市警：犯嫌查無特定訴求、未發現共犯

    2025/12/20 11:50 記者鄭景議／台北報導
    台北市警察局局長李西河（左二）受訪。（記者鄭景議攝）

    台北市警察局局長李西河（左二）受訪。（記者鄭景議攝）

    台北市警察局局長李西河今日針對台北捷運及中山地區發生的隨機殺人案表示，經警方完整調閱監視器清查行蹤，確認犯嫌全程均為單獨犯案，並未發現任何共犯。警方已對犯嫌位於台北館前路及桃園的住處展開搜索，目前跡證尚未發現其具有特定訴求，初步研判為個人隨機殺人行為，目前已加派一百六十名警力在各捷運站維安，各大型活動也會加派特勤安全警戒穩定社會民心。明日開跑的台北馬拉松更將加派一百八十五名警力維護。

    警方清查犯嫌行蹤發現，犯嫌昨日下午三時多出現在林森南路，四時五十三分返回館前路租屋處縱火，四時五十九分進入台北捷運Ｍ八出口附近投擲煙霧彈並持刀傷人。五時三十二分，犯嫌再次返回租屋處更換衣物，並在晚間六時三十八分前往誠品西南店，再度投擲煙霧彈並持刀行兇，隨後逃往頂樓墜樓身亡。

    李西河指出，警方已在犯嫌租屋處及桃園住家扣押筆電、兩部平板電腦等證物，並清查其網路空間活動。初步調查發現，犯嫌未曾在現實或網路世界對社會表達任何思想、言論或主張。其父母向警方表示，犯嫌兩年前在軍中因為飲酒遭汰除後，雙方幾乎未再聯絡，目前跡證尚未發現其具有特定訴求，研判為隨機殺人。

    針對此重大治安事件，台北市警方已成立應變中心，動員各轄區分局八十名警力、捷運警察八十名，共一百六十名，加強各站佩槍巡邏安全警戒。由於本月二十、二十一日台北市將舉辦包含台北馬拉松在內，共七場路跑、繞境等大型活動。其中光台北馬拉松就增派一百八十五名員警力維安，其餘各活動也將各增派不等警力，同時全面加強持槍警力部署，並派員進駐大型商場與百貨公司，提升維安層級。

