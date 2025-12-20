為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防範仿效北捷隨機攻擊事件 竹市增強台鐵及轉運站見警率

    2025/12/20 11:19 記者洪美秀／新竹報導
    防範台北捷運隨機攻擊事件模仿效應擴大，新竹市警方已增強台鐵及轉運站見警率與聯繫並提高勤務與裝備。（新竹市警察局提供）

    針對台北市捷運及車站爆發擲煙霧彈及持刀砍傷路人與機車騎士的恐怖事件，中央要求縣市政府及警政署強化公共場所及交通運輸轉運站的安全維護工作，新竹市警察局昨晚已針對高運量的台鐵新竹車站、新竹轉運站和鄰近高鐵的交通聯絡路網，全面提升大眾運輸站體安全係數，藉以壓制潛在的模仿效應，確保市民安全。

    警察局指出，即刻執行的三大強化作為包括裝備升級，強化防護，第一線執勤員警全面配備防割手套、辣椒水，巡邏車並隨車攜帶長警棍及圓盾，確保面對持刀歹徒時擁有壓倒性防禦與制伏能力。同時會重點盤查，過濾危險，警方會在車站周邊道路及各大百貨機動設置攔檢點，依法主動加強盤查，阻絕危險於站外。並以鐵路聯防，安全無縫目標，與鐵路警察局新竹派出所建立專線，如有勤務支援需求，竹市員警將立即協助填補警力空隙，確保安全無死角。

    警察局強調，暴力零容忍，安全無死角，針對台北捷運這起恐怖砍人事件可能引發潛在的模仿效應或任何破壞公眾安全的行為，警察局已完成最強力度部署，會全力守護市民安全。

