目睹張文行兇！她淚曝傷者失去意識前遺言：告訴爸媽我愛他們

北捷昨日驚傳連續攻擊事件，中山商圈多人遭攻擊死傷。（資料照）

北捷昨日驚傳連續攻擊事件，造成多人死傷。一名當時在中山商圈的女網友，在現場經歷此劫。她昨日在網路發文還原狀況，並表示親眼目睹兇嫌張文砍傷一人後繼續往前走，該名傷者倒下後，一群人立刻上前幫忙止血，但只感覺對方意識逐漸消失，甚至還說「記得跟我爸媽說我很愛他們！」然而，該名傷者最後在昨晚不幸逝世。她今日表示，死者家屬已經聯繫上她，她也說：「他直到最後一刻都很努力撐著，我想他真的盡力了。」

原PO昨日在Threads上發文敘述當時狀況。她表示，工作關係剛好在中山站附近，下班後停留逛街時，突然有兩個女生衝進來，對著店員大喊有人拿刀。她一看店外，發現一群人正向反方向奔逃，接著她目睹兇嫌全身黑衣，拿著刀見人落單就砍。「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向。」

原PO說，看到被砍的路人倒了下來，一群人立刻衝過去，她趕緊脫下外套幫忙止血，不停打110、119，還瘋狂講話希望他能撐過去，但只感覺到對方意識逐漸消失，甚至還告訴她們：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」她則忍不住回：「你不會死！撐下去！」

救護人員到場後，地上滿是血跡，她的手上也沾染些許，她既是心有餘悸，也相當自責，忍不住落淚，心想「當下可以阻止那個人就好了」。文章曝光後，不少網友留言打氣，稱讚她「妳已經做得很好了」，並表示她「已經做到所有能做的事」，要她別再自責。

不幸的是，該名受傷男子已於昨晚傷重不治。原PO今日在留言區更新狀況表示，得知該名傷者已經離世，對方的親戚、同事有聯繫上她，她也請他們轉達那句話給死者的父母，並表示：「他直到最後一刻都很努力撐著，我想他真的盡力了。」

