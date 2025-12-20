北捷隨機殺人案 北檢：全力偵辦釐清犯罪動機、有無共犯

通緝犯張文昨（19日）在台北車站、中山商圈隨機傷人，釀4死11傷。（資料照）

妨害兵役通緝犯張文昨在捷運台北車站與中山站隨機殺人，造成4死11傷；台北地檢署表示，已指派專責檢察官全力偵辦，釐清犯罪動機及查明有無共犯或組織，犯罪被害人保護協會台北分會同步啟動一路相伴被害人關懷機制，維護被害人權益。

北檢表示，第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈的重大刑案，檢察長王俊力立即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺率同檢察官黃冠中到場成立專案小組，並指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。本案犯嫌雖已死亡，檢察官仍將指揮專案小組儘速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全。

請繼續往下閱讀...

北檢並表示，昨案發後，立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因；並於昨日晚間11時完成台大醫院余姓被害人的相驗事宜。另2位被害民眾及犯嫌相驗工作，亦於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

北檢指出，高檢署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝昨第一時間即請台北分會主委謝伯蒼、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持，並提供法律上的協助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬權益。另今日上午另2位被害人相驗，犯保台北分會亦請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法