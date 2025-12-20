為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    哈雷機車被張文燒了！苦主求助慘被挖黑歷史酸：以後不會違停了

    2025/12/20 12:15 即時新聞／綜合報導
    1名網友在Threads上PO出自己的哈雷機車遭燒毀的照片，不過卻意外被網友揭露，他就是因把重機停在人行道上，遭到網友抱怨的違停慣犯。（左取自Threads@queenie_lin，右@3musp授權，本報合成）

    1名網友在Threads上PO出自己的哈雷機車遭燒毀的照片，不過卻意外被網友揭露，他就是因把重機停在人行道上，遭到網友抱怨的違停慣犯。（左取自Threads@queenie_lin，右@3musp授權，本報合成）

    北捷昨日驚爆連續攻擊事件，其實兇嫌張文在北捷投擲煙霧彈、行兇前，曾在他處縱火燒毀1輛汽車、2輛機車以及其他雜物。1名網友在Threads上PO出自己的哈雷機車遭燒毀的照片，苦喊：「如何求償？」不過卻意外被網友揭露，他就是因把重機停在人行道上，遭到網友抱怨的違停慣犯，並留言諷刺「以後不會違停了」。不過也有網友緩頰，先前引發爭議後，車主已經認錯道歉，並承租車位，認為部分網友言論太超過。

    原PO昨日在Threads上發文，PO出自己愛車慘被燒毀的照片。只見一台黑色哈雷機車被燒得車身全是灰，坐墊被燒爛，看起來十分悽慘。原PO表示，他的車就是被投煙霧彈的張文燒毀，他哀怨，自己起床就發現車被燒了，「請問有經驗的大大要如何進行求償程序嗎？」「我要哭了啦誰來幫我一下。」

    不過，立刻有網友翻出這名車主過去黑歷史指出，今年11月有網友抱怨，社區出入口總有1台哈雷重機停在門口時不時影響社區居民的出入，狡猾的是，輪子沒有壓到人行道標線，所以警察來了也沒辦法開罰單，常常請員警聯絡車主來移車，幾乎也都不太接電話，更質疑往前5公尺就有月租900元的停車場，「買得起哈雷重機卻租不起停車場？」然而車主其實當時就在貼文下方道歉，並表示當時有事因此臨停，想和對方道歉賠禮物，後來也有乖乖租車位。

    但仍有不少網友不滿他的行徑，留言諷刺：「這個不是之前有名的違停機車嗎」、「這就是報應嗎」、「張文唯一做對的事就是燒了這台違規車」；不過，車主倒是相當豁達，在留言區自嘲回應網友留言。也有網友幫忙緩頰，認為車主先前已經道歉並承租車位了，呼籲別再嘲諷、攻擊他。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播