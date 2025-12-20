哈雷機車被張文燒了！苦主求助慘被挖黑歷史酸：以後不會違停了

1名網友在Threads上PO出自己的哈雷機車遭燒毀的照片，不過卻意外被網友揭露，他就是因把重機停在人行道上，遭到網友抱怨的違停慣犯。（左取自Threads@queenie_lin，右@3musp授權，本報合成）

北捷昨日驚爆連續攻擊事件，其實兇嫌張文在北捷投擲煙霧彈、行兇前，曾在他處縱火燒毀1輛汽車、2輛機車以及其他雜物。1名網友在Threads上PO出自己的哈雷機車遭燒毀的照片，苦喊：「如何求償？」不過卻意外被網友揭露，他就是因把重機停在人行道上，遭到網友抱怨的違停慣犯，並留言諷刺「以後不會違停了」。不過也有網友緩頰，先前引發爭議後，車主已經認錯道歉，並承租車位，認為部分網友言論太超過。

原PO昨日在Threads上發文，PO出自己愛車慘被燒毀的照片。只見一台黑色哈雷機車被燒得車身全是灰，坐墊被燒爛，看起來十分悽慘。原PO表示，他的車就是被投煙霧彈的張文燒毀，他哀怨，自己起床就發現車被燒了，「請問有經驗的大大要如何進行求償程序嗎？」「我要哭了啦誰來幫我一下。」

不過，立刻有網友翻出這名車主過去黑歷史指出，今年11月有網友抱怨，社區出入口總有1台哈雷重機停在門口時不時影響社區居民的出入，狡猾的是，輪子沒有壓到人行道標線，所以警察來了也沒辦法開罰單，常常請員警聯絡車主來移車，幾乎也都不太接電話，更質疑往前5公尺就有月租900元的停車場，「買得起哈雷重機卻租不起停車場？」然而車主其實當時就在貼文下方道歉，並表示當時有事因此臨停，想和對方道歉賠禮物，後來也有乖乖租車位。

但仍有不少網友不滿他的行徑，留言諷刺：「這個不是之前有名的違停機車嗎」、「這就是報應嗎」、「張文唯一做對的事就是燒了這台違規車」；不過，車主倒是相當豁達，在留言區自嘲回應網友留言。也有網友幫忙緩頰，認為車主先前已經道歉並承租車位了，呼籲別再嘲諷、攻擊他。

