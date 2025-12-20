嚴防北捷隨機殺人模仿效應！ 新北3線捷運加強見警率

新北捷指出，已提高巡檢密度與監控強度，警方與站務端同步提升見警率。（新北捷運公司提供）

台北車站、中山商圈昨日發生投擲煙霧彈、隨機砍人事件，含兇嫌張文在內共4人死亡，行政院長卓榮泰已要求全國加強車站等處維安警力，新北大眾捷運公司今（20）日說明加強維安作為，表示已由行控中心（OCC）統一指揮，針對環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌制定4項防範作為，包括與警方合作提升見警率、加強全線保全巡邏等，盼透過提高巡檢密度與強化應變速度，建構防護網。

新北捷指出，已提高巡檢密度與監控強度，警方與站務端同步提升見警率，全線保全人員巡邏頻率由原4小時1次，調整為每小時1次；站務人員巡檢加密為每班2次，行控中心也強化監控系統運作，針對車廂及場站進行即時監測，確保可以即刻掌握、處理異常狀況；此外，新北捷與各線捷運警察隊建立即時聯防機制，除一般動線巡邏外，針對平面車站、重點轉乘站及站內隱蔽處實施重點守望與清查，並已要求一旦發現可疑人事物，立即依循標準作業程序通報。

新北輕軌系統具有開放式的特色，新北捷說，已強化第一線人員防衛與巡視，並指示司機員於執勤期間，必須隨身攜帶防刺包及防衛器材，列車行進間除運用車內監視器監控外，於終端站折返時，實施車廂內部清查，確保無可疑人士滯留或危險物品遺落。

新北捷表示，各站也已全面盤點器材整備，各站配置的盾甲包、防割手套、防刺傘等防衛裝備均已定位完備；同時，站內之滅火器、空氣呼吸器等應變器材皆在有效期限內。

新北捷指出，已要求相關人員保持最高等級戒備狀態，也提醒乘客，如遇有可疑情況，請保持冷靜，優先保護自身安全並立即通報。

