網友恐嚇高雄車站為下一目標 卓榮泰：全力追查讓他成社會公懲對象

台北捷運昨（19）日傍晚發生恐怖攻擊，網路卻出現一則恐嚇貼文，點名將高雄車站列為下一個目標。對此，行政院長卓榮泰今天受訪時表示，網路上肆意傳播這種惡意的傳話，從昨天就開始透過各種警方的系統在全力追查，我們會全力追查、揪出危害社會動亂份子，希望找出IP位址、行為人，一定要讓他變成社會公懲對象。

卓榮泰強調，這個事件給社會一個很大很大的震撼，我們要重新檢討很多的工作。此時要拜託社會，對這種不實在、不正常的訊息，都能夠減少互相傳遞，但是在網路上肆意傳播這種惡意的傳話，我們一定要讓他變成社會要公懲的對象。

卓榮泰說，現在大家都希望求得一個心安，有人在這裡，是真是假都不應該是這麼做，我們非常痛恨這樣的行為，這個對社會完全是負面、敗壞的，我們一定要盡全力追查出來。他昨天已經指示警方加速、加快全力追查，也希望大家以此為戒，不要再有重覆的這樣的行為出現。

卓榮泰表示，對於兇嫌動機，還在持續追查。他也提到，政府會從了解動機、原因之後，該檢討、該加強的，一定會來處理。從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，都加強戒備，警員、見警率增加了，人數增加了，配備增加了，希望持續一段時間，務必要讓國人取得最高的、最大的心理安定。

卓榮泰說，後續警政署正強力偵辦當中，不過，有一些人在媒體上、在平台上，發布不實或對大家引起不安的訊息，千千萬萬要制止，否則往後一定透過種種的管道，要揪出這種危害社會動亂的份子出來。

卓榮泰也強調，對於這種有一些不實的消息、不應該傳遞的訊息，大家不要做不必要的傳播，這樣才能保持最起碼的安定。給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾。

