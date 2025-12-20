為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中二寶媽開車擦撞路旁車輛瞬間側翻 母子3人送醫

    2025/12/20 11:02 記者許國楨／台中報導
    客貨車側翻在馬路上。（民眾提供）

    客貨車側翻在馬路上。（民眾提供）

    台中市太平區19日晚間發生一起客貨車擦撞翻覆事故，36歲陳姓二寶媽駕車返家途中，疑因與後座孩童對話分心，車輛偏移擦撞路旁停車格內轎車後側翻，車內6歲男童及不到1歲女嬰均受傷送醫，經治療後幸均無生命危險，虛驚一場。

    經查，事故發生於19日晚間8時03分，地點在太平區旱溪東路二段，陳女當時剛從安親班接回6歲兒子，並將不到1歲的小女兒安置在安全座椅上，兩名孩童皆坐於後座，車輛沿旱溪東路二段往新福16街方向行駛，途中疑分神與孩子對話交談，一時未注意路況，導致車輛向右偏移。

    事故瞬間，陳女駕駛的客貨車右前車頭，擦撞停放於路旁停車格內另輛轎車左側車身，強大撞擊力道造成車輛失控，隨即向左側翻覆在車道上，現場一片狼藉，車內孩童受到驚嚇放聲大哭，引起路過民眾關注報案，救護人員到場後，將陳女及兩名孩童送往中國醫藥大學附設醫院治療。

    陳女左手擦挫傷，6歲男童臉部受傷，女嬰臉部擦挫傷，均意識清楚，所幸無大礙，警方對陳女實施酒測，確認無酒駕或毒駕情事，目前已調閱周邊監視器釐清事故責任，太平分局表示，民眾駕駛動力交通工具行駛道路上，應隨時保持專注及注意車前狀況，切勿分心致生事故。

    客貨車擦撞路旁轎車側翻瞬間。（民眾提供）

    客貨車擦撞路旁轎車側翻瞬間。（民眾提供）

